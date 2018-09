Exrojiblanco Jaime Romero: «Con el Granada debuté en Primera y le tengo mucho cariño» LaLiga El jugador del Córdoba admite que le gusta ir a Granada a jugar y que no celebraría un gol ante el equipo rojiblanco FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 27 septiembre 2018, 19:14

Este sábado serán muchos los reencuentros que se den en el estadio Nuevo Los Cármenes. El de Sandoval con la hinchada rojiblanca, el de Vico o Rodri con el conjunto califa y el de Jaime Romero con el Granada. El extremo, que saboreó las mieles de Primera como nazarí, estuvo charlando en Radio Marca Granada sobre el próximo partido de La Liga 1|2|3 y su etapa portando la elástica rojiblanca horizontal.

«El arranque no ha sido el que esperábamos pero creo que estamos mejorando. La semana pasada ya merecimos más e interemos sacar los tres puntos en Granada», confesó el extremo, que describió al Granada como un equipo peligroso. «Ha empezado muy bien la temporada, va a ser un partido difícil pero nuestro equipo está yendo a más», añadió.

El exrojiblanco ha sido testigo de un verano complicado en Córdoba. «A veces se podía fichar, otras no... Pero eso ha acabado ya y los jugadores hemos formado un buen equipo y estamos capacitados para hacer una buena temporada. Podemos hacer un buen año. La decisión de Francisco hay que respetarla. Los jugadores tenemos que pensar en hacer una buena temporada y lo que nos diga el entrenador que esté», comentó sobre el convulso verano vivido alrededor del club blanquiverde.

Sobre su pasado como nazarí, comentó que tiene muy buenos recuerdos de aquella época, conservando muy buenos amigos desde entonces en la ciudad. «El primer año disfrutamos mucho, había muy buen grupo y todos los que estuvimos (en la vuelta a Primera) disfrutamos mucho. Con Lucena me llevo muy bien, siempre hablamos cuando nos hemos encontrado. También con Fran Rico, Quini, con el que coincidí en el Castilla,...», dijo sobre los reencuentros. «Con Quini hablé el otro día, que fue su cumpleaños, y con Fran Rico también tengo mucha relación. Son dos amigos que el fútbol me ha dado».

«La segunda etapa en Granada estuve peor por la lesión de la que me costó recuperarme. Pero tengo muy buenos recuerdos y para mí es especial ir allí por la gente que conozco del club, como los utilleros», explicó Jaime Romero. El extremo vería con buenos ojos perforar la portería local aunque avisa. «No lo celebraría, con el Granada debuté en Primera y le tengo mucho cariño. A partir del sábado le deseo todo lo mejor», decía a Radio Marca.

«Perder en La Coruña puede pasar ante un equipo importante. El Granada ha empeado muy bien, tiene gente rápida arriba, defiende muy bien y creo que estará arriba», dijo sobre el equipo de Diego Martínez, del que no quiso destacar a ningún jugador. «Todos son muy buenos. Hay que conseguir que no jueguen cómodos y no hagan su fútbol», aseveró Romero. «Espero que sea un partido duro. A media pretemporada cambiamos de entrenador y ha costado asimilar el cambio un poco. Creo que ahora el equipo está mejor e irá a más», adelantó sobre el estado de un conjunto califa que incorporó muchos jugadores a última hora en un mercado lleno de obstáculos.

Sobre un posible regreso a Granada con el que se especuló el pasado mes de enero, el atacante no fue del todo rotundo y aseguró no tener ni idea. «Mi agente sólo me transmitía ofertas concretas y cuando salió la de Lugo decidí ir allí. No sé si había algo con el Granada».