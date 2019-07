Cantera Isma Ruiz renueva hasta 2023 y es convocado por la selección sub 20 El centrocampista posa con Monterrubio y Fran Sánchez. / GCF Importante paso adelante en la carrera de la joya rojiblanca FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 19 julio 2019, 14:16

El Granada continúa asentando las bases de un futuro ilusionante, anunciando la renovación del canterano que más expectación está levantando en este inicio de pretemporada con el primer equipo. Se trata de Isma Ruiz, centrocampista que ha renovado su contrato con el club rojiblanco hasta 2023. El jugador está completando muy buenos entrenamientos con un plantel de Primera División y es una de las joyas de la cantera nazarí, destacando en el soberbio curso que llevó al juvenil A de Torrecilla a debutar en Copa del Rey.

Pero su renovación, que le transmite la ilusión y confianza que se tiene desde el club en verlo más pronto que tarde en el primer equipo, no ha sido la única noticia para Ruiz, que dará un paso adelante importante en su carrera internacional. El granadino ha sido un fijo en las últimas convocatorias de la selección española sub 18, disputando la Copa del Atlántico en la última semana de mayo. Ahora le llega la llamada de la selección sub 20 para jugar el conocido Torneo de L´Alcúdia, que arrancará el 30 de este mes y terminará el 8 de agosto.