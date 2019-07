Granada CF Isma Ruiz apuesta por el rojiblanco Ramos y Puertas observan con detenimiento a Isma Ruiz durante un ejercicio. / Pepe Marín El mediocentro renueva con el Granada hasta el año 2023 y recibe la llamada de la selección española sub-20 para el Torneo de L'Alcúdia FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 20 julio 2019, 01:51

El Granada e Isma Ruiz, una de sus más talentosas promesas, rubricaron ayer su renovación hasta 2023, pasando a ser jugador del Recreativo Granada para la próxima temporada y con las puertas abiertas para formar parte de los entrenamientos del primer equipo si Diego Martínez lo ve necesario. Es el final (o más bien principio) que se buscaba a un verano que pudo ser uno más en la fuga de talentos a la que se ven sometidos los clubes de menor entidad. Con la escandalosa campaña de Isma Ruiz en el juvenil de División de Honor, era evidente que los cantos de sirena llegarían y fue el Real Madrid el que le señaló como objetivo a primeros de junio.

Pero la historia cambió y, entrenando con el plantel de Primera, jugadores como el recreativista Neva o los granadinos Isma y Aranda se sienten importantes. Ven futuro y no les tiembla el pulso al jugársela por el rojiblanco, cuando antes la apuesta segura eran el blanco madrileño, el azulgrana o los vecinos Málaga y Sevilla. El club ha conseguido algo mucho más difícil que lo obtenido en el césped: ser reconocido por sus canteranos y jugadores jóvenes como un equipo grande. Una familia, un escudo por el que no pasar de puntillas, un lugar donde formarse, quedarse y triunfar. Así lo ha sentido Isma Ruiz, que no será mirlo blanco, pues es guerrero filipino.

El don de la humilde calidad

Esta renovación fue especialmente celebrada por el que ha sido su técnico en la campaña más importante de su breve trayectoria. «Estoy muy contento. Estuve atento a Isma porque surgió lo del Real Madrid. A nivel personal, le dije que lo mejor era quedarse en el Granada porque sería importante y sabía que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo. Estoy muy orgulloso de que se quede», comenta a IDEAL Rubén Torrecilla, que no duda en describirlo como un centrocampista total.

«Es un jugador que ha crecido mucho defensivamente, recupera muchos balones. Técnicamente ya era muy correcto y tiene el don de la calidad. Ha nacido con ello. Ahora mismo es un jugador 'total' que puede jugar de seis y de ocho. Lo hemos pulido defensivamente y tiene un gran futuro en el Granada», confiesa el técnico. Isma es de los que prefiere hablar en el campo, ya que fuera de él es «muy correcto, tranquilo y humilde; no habla mucho durante el entrenamiento, es muy trabajador y te hace todo más sencillo».

El deseo de ver a jóvenes granadinos con la elástica rojiblanca en la élite puede llevar a muchos a impacientarse, pero según Torrecilla «ya es un paso importante hacer pretemporada con un Primera, cogiendo conceptos de futbolistas profesionales». No obstante, cree que el sitio de Isma Ruiz «está en Segunda B, donde poco a poco sacará su talento y llegará al fútbol profesional». «Esta noticia debe servir para que los mejores jugadores de la provincia estén en el Granada y quieran crecer en este club», añade el preparador. Para Torrecilla, esta renovación habla de lo bien que está haciendo el club las cosas con «la continuidad de los entrenadores y jugadores juveniles que están haciendo pretemporada con el filial». «Son pasos agigantados para sentar una base», concluye Torrecilla.