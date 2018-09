Granada CF | Vestuarios Iriondo: «Tuvimos fallos inusuales ante un rival muy bueno» El técnico del Rayo Majadahonda subraya que tras varios partidos esta semana su equipo «no tuvo la condición física ni la concentración adecuadas» JOSÉ I. CEJUDO Domingo, 16 septiembre 2018, 23:01

El entrenador del Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo, aludió al cansancio acumulado por sus futbolistas tras jugar su tercer partido esta semana como principal condicionante para la abultada derrota final en Los Cármenes. «No han estado nada frescos, la condición física no era la adecuada. Bastante han hecho con salir ahí, con la sana idea de tener la pelota, algo que conseguimos durante los primeros minutos», ha expresado Iriondo en rueda de prensa.

«En los quince primeros minutos ya tuvimos fallos inusuales en balones no forzados que se entregaron a un rival muy bueno, que los aprovechó para cambiar el partido», ha sintetizado el entrenador del Rayo Majadahonda en rueda de prensa. «Dispusimos de ocasiones muy claras que no aprovechamos, esa autoestima nos habría hecho sacar fuerzas pero no se ha producido», ha lamentado.

«Estoy muy contento con el trabajo de mi equipo. Era muy difícil después de jugar lunes, jueves y domingo, nos bajamos del avión antes de ayer y apenas hemos podido entrenar por concentración de la Selección, buscamos campos por Madrid. Cometimos errores por esa falta de concentración, no creo que el equipo se lo haya creído tras tres victorias consecutivas», ha razonado Antonio Iriondo.

El técnico dio minutos en la segunda mitad al lateral zurdo granadino Francisco Varela, aunque todo obedeció a una necesidad táctica. «Nos estaban atacando por todos lados pero sobre todo por esa banda, que no la estábamos cerrando bien. Consideré que tenía que salir él, no porque fuera de Granada. Le dio un poquito más de seriedad a ese lado», ha expuesto Iriondo, que quiso felicitar y desear mucha suerte al equipo rojiblanco antes de dejar la sala de prensa.