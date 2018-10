Granada CF Intensidad en la presión y juego en espacios reducidos antes del amistoso Juancho avanza ante la mirada de Pozo. / / GCF | P.Villoslada El equipo viajará mañana a Marbella para jugar ante la selección de Marruecos FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 10 octubre 2018, 13:52

El Granada entrenó en la Ciudad Deportiva tras tomarse la jornada del martes como descanso antes de unos días en los que le esperan hasta dos compromisos. El primero de ellos, de menor calado, será un amistoso acordado ante la selección mundialista de Marruecos. Sería probable ver la participación de algunos 'recreativistas' en el choque de preparación que se dispute en Marbella, pues sobre el césped de las instalaciones rojiblancas se pudo ver a los habituales Lejárraga y Juancho, así como a Eliseo, Andrés y Caio Emerson.

El único que no saltó fue Montoro, que se quedó en el gimnasio para no forzar una sobrecarga en la zona de los isquios. Su importancia en el once y esta leve dolencia le dejan casi descartado para disputar minutos en el amistoso. El equipo no registró más bajas que las del valenciano y la de Fran Rico.

La sesión consistió en unos rondos para calentar y trabajo en dos zonas diferenciadas de los terrenos de juego que hay en la Ciudad Deportiva. Especial hincapié se hizo en la presión y la salida con el balón jugado para definir ante Aarón, Lejárraga y Rui Silva. Se pudo ver a los técnicos participando del ejercicio, sobre todo a Raúl Espínola y a Lucena, que se pusieron el peto de trabajo.

La intensidad fue alta durante toda la mañana y varios jugadores, posiblemente los que más minutos jueguen ante Marruecos, abandonaron la sesion antes que aquellos que son más habituales en Liga. Aarón, Adri Castellano, Vázquez, Eliseo, Quini, Nico Aguirre, Alberto Martín, José González, Juancho o Vico fueron algunos de los que se retiraron de la sesión. Los titulares en Reus siguieron entrenando en un partido a campo muy reducido en el que había tres equipos de cuatro jugadores que iban rotando según acababa la jugada.