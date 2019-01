Granada CF Ivi y el incierto fichaje de un atacante Dani Ojeda, Fran Sánchez y Antonio Cordón, sobre el césped de la ciudad deportiva del Granada. / P. M. El Granada da por satisfechas sus prioridades en el mercado invernal y aguarda sin prisa a una posible guinda RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 15 enero 2019, 01:15

Haber dejado cerrados los fichajes prioritarios en la primera quincena de enero coloca al Granada en una situación de privilegio para encarar la recta final del mercado. Para la dirección deportiva, las necesidades rojiblancas están satisfechas con el defensa Bernardo Cruz y el extremo polivalente Dani Ojeda, pero no descarta una posible guinda antes de la medianoche del 31 de enero. Eso sí, la cúpula de mando no tiene ninguna prisa ni urgencias. Pese a que ayer en Valladolid se especulaba con que los nazaríes tendrían ya atado el pase de Ivi López, lo cierto es que de momento no ha habido ningún nuevo movimiento al respecto más allá del interés ya mostrado por el Granada en su día y que conoce tanto su agente como el propio futbolista, sin mayor progreso hasta ahora.

Ivi está a pique de salir del conjunto pucelano. Aunque la semana pasada sí fue titular en el duelo de Copa del Rey ante el Getafe, no entró en la convocatoria para el encuentro de vuelta que se disputa hoy, en principio por unas molestias. La idea de los blanquiazules es recuperar a Hervías, que volvió al Eibar este verano, y liberarse de la ficha de Ivi, que llegó en préstamo por parte del Levante. Los granotas todavía no se han pronunciado en este asunto. La intención de los valencianos es que el extremo madrileño juegue y recupere cotización, sin enfocarle hacia un rumbo u otro.

En el entorno del futbolista mantienen la misma versión. Se reconoce que puede abandonar el Valladolid, pero no trazan su próxima ruta. Ha habido conversaciones con varias escuadras de Segunda. Entre otras, la UD Las Palmas y el Deportivo, «incluso algunos clubes de Primera han preguntado por él», asevera esta fuente. «El Granada es un gran club con el que también se habló y la presencia de Diego suma; no hay nada más concretado. Es un equipo que le sigue desde hace tiempo, pero no hay una decisión sobre qué hará Ivi», argumenta este interlocutor. Cabe recordar que el madrileño coincidió con el entrenador gallego en el Sevilla Atlético. Se juntaría, en caso de recalar, con otros ex del filial hispalense como Martínez, Fede San Emeterio, Pozo y Bernardo Cruz.

El Granada ni se acelera ni atranca la puerta. Está abierto a otros ofrecimientos y ni siquiera ciñe sus pretensiones a una posición del campo, aunque los cabos sueltos que han salido a la luz sean de delanteros, como ocurre también con Marc Cardona. El atacante catalán disputó nueve minutos el domingo en la derrota del Eibar en el Camp Nou. En principio parece que los armeros no están muy por la labor de que salga pese a que su papel es testimonial. El futbolista quiere más presencia; el tira y afloja se puede alargar hasta los últimos días de esta ventana de contrataciones.

Como sucede con Ivi, Cardona también está cedido, en este caso por el Barça, que le renovó en verano, por lo que las gestiones son a tres bandas. También tiene detrás a una retahíla de conjuntos de LaLiga 1|2|3.

Antonio Cordón, del grupo Hope, apareció ayer en la ciudad deportiva del Granada acompañando a la expedición del Chongqing Lifán, que vuelve a pasar parte de su pretemporada en la ciudad. Se le vio saludar a Dani Ojeda junto a Fran Sánchez, gerente deportivo que está a pie del cañón con las operaciones rojiblancas junto al director general, Antonio Fernández Monterrubio. Todos tienen claro que lo principal es no romper la armonía que reina en la plantilla y que tan buen resultado está dando. Sobre la mesa, las salidas de Pablo Vázquez y Hongla para luego prestar atención a lo que surja. Con la llegada de Ojeda es posible que, si no hay bajas arriba, Juancho vuelva a disputar partidos con el filial. Si viniera otro elemento para la vanguardia, la competencia sí sería más férrea. Si surge una oportunidad tentadora y asequible, es posible que la directiva se mueva, pero también se puede quedar igual. Los exigidos por estar peor en la clasificación son otros.