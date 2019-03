El Informe: Numancia La humildad se mantiene Alejandro Pozo encara a Markel durante el partido de la primera vuelta frente al Numancia. / P. M. El Numancia no ha subido la exigencia pese a jugar la fase de ascenso la pasada temporada y lucha por asegurar la permanencia en la categoría JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 30 marzo 2019, 00:49

El Numancia parte cada temporada como uno de los clubes humildes de la categoría. Esta campaña no iba a ser menos y no le ha afectado haber llegado el año anterior a disputar la fase de ascenso. Su objetivo de partida vuelve a ser la permanencia y si se pone a tiro algo más, lo acogerá con la máxima ilusión, pero sin exigencias por estar en la zona de arriba. Mantenerse en la categoría parece que no se le debe complicar, aunque aún deberá sumar más puntos para asegurarlo del todo.

Se encuentra en una situación tranquila y su propósito más inmediato es asegurase la continuidad en Segunda, y a partir de ahí ya verá si puede optar a algo más, aunque se ve complicado que le pueda dar tiempo a meterse entre los seis primeros clasificados, con las jornadas que restan por disputarse. Su afición es fiel y es consciente de que tendrá que echar una mano para arropar al máximo al equipo en lo que resta de temporada.

El rendimiento del equipo soriano ha sido irregular hasta ahora, aunque no se ha metido en la parte baja de la clasificación durante la temporada. En casa ha podido ganar la mitad de los partidos que ha disputado. Ha logrado victorias claras en Los Pajaritos frente a Tenerife, Nástic y Lugo. Después otros triunfos han sido con mayor dificultad, pero no es un rival fácil de doblegar en casa. Suele mostrarse muy combativo cuando actúa como local.

En la entidad soriana están satisfechos con el trabajo que desarrolla Aritz López Garai, hasta el punto de que el pasado mes de febrero firmó su renovación por una temporada más. Lograr la permanencia ya se divisa y el equipo se ha mostrado competitivo durante gran parte de la competición, lo que hace que se confíe mucho en su labor. Con una plantilla joven, ha sabido guiar al Numancia por el camino adecuado para tratar de alcanzar su objetivo.

El club soriano aprovechó el mercado de invierno para reforzar todas las líneas. Para la defensa incorporó a Derik Osede y Ganea, mientras que la medular la apuntaló con la llegada de Gus Ledes tras quedarse libre por los problemas económicos del Reus. Para el ataque logró la cesión de David Rodríguez por parte del Osasuna. Se fueron Dani Calvo, Noguera, Grego, Pablo Larrea y Jordi Sánchez. Con esos cambios la intención es mejorar y no sufrir hasta las últimas jornadas para mantenerse en la categoría.

El entrenador: López Garai

El entrenador vasco fichó el pasado verano para suplir la marcha de Jagoba Arrasate al Osasuna. Con solo un año de experiencia tras haber estado con anterioridad al frente del Reus, está logrando tener al Numancia fuera de la zona de descenso. Hace unas semanas alcanzó un acuerdo para prolongar por un año más su contrato.

El sistema: 4-3-3

Aritz López Garai es partidario de utilizar como sistema el 4-3-3. Le agrada jugar con tres centrocampistas para tratar de controlar mejor los partidos con esa propuesta. Lo ha cambiado cuando el marcador se le ha puesto en contra para buscar algún tipo de reacción.

Hombre gol: Diamanka

El centrocampista senegalés cumple su segunda temporada en el Numancia tras haber jugado con anterioridad en el Almería, Zaragoza, Leganés, Sestao y Rayo Vallecano. Con nueve tantos es el máximo realizador del equipo soriano. Aprovecha sus llegadas para sorprender ante la escasez de goles que muestran los delanteros.