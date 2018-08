FILIAL El Huétor Vega vence al Recreativo en un partido trepidante RAMÓN L. PÉREZ Hubo hasta seis lanzamientos al palo: cuatro de los locales y dos del filial rojiblanco A. NAVARRO HUÉTOR VEGA Lunes, 13 agosto 2018, 10:12

El Recreativo Granada cayó por la mínima en su visita al estadio Las Viñas para enfrentarse a un CD Huétor Vega que dio muy buena imagen ante su parroquia.

El filial granadino tuvo controlado el encuentro durante la mayor parte de la primera mitad, pero los últimos minutos fueron de claro dominio local. En el 35 Espínola estrelló en el larguero un disparo desde fuera del área. La jugada la continuó Marcos Corral, que se internó en el área granadinista y disparó al poste. Antes del intermedio aún hubo tiempo para que Palomares ejecutara un peligroso chut desde la frontal del área que salvaron entre el palo y el guardameta Arnau.

El inicio de la segunda mitad no tuvo un claro dominador, aunque las ganas de los futbolistas del Huétor Vega de agradar a su público acabarían decidiendo el encuentro. Marcos Corral se aprovechó de un rechace del meta Arnau para subir el 1-0 al marcador.

El ritmo del partido no cambió y las ocasiones no cesaron: Javi Prieto estrelló en el poste un lanzamiento de falta directo y en la recta final Nacho Buil y Ontiveros también se encontraron con el poste en las que fueron las dos mejores oportunidades del filial. El propio Nacho Buil también tuvo que lamentar fallar una ocasión a puerta vacía, enviando el balón fuera tras un error del meta rival Migue, que no atrapó bien el balón en primera instancia.

FICHA TÉCNICA

Huétor Vega: Martínez, Palomares, Espínola, Castilla, Raúl, Hurtado, Joselu, Molina, Iglesias, Marcos Corral y Buztke. También jugaron Migue, Gueye, Ilde, Cambil, Javi Prieto, Bolívar, Capilla y Haris.

Recreativo Granada: Arnau, Hao, Neva, Fran Serrano, Héctor, Samba, Yael, Adri Rivas, Dani, Jean Carlos y Cristian. También jugaron Paco Torres, Marin, Eliseo, Abdel, Isi, Caio Emerson, Cristian, Ontiveros, Nacho Buil y Víctor Morillo.

Goles: 1-0, m.61: Marcos Corral.

Árbitro: Fernández Morales (Granada). Amonestó al local Cambil así como a los visitantes Carlos Neva, Isi y Nacho Buil.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Las Viñas ante algo más de 150 espectadores.