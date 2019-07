Fichajes Granada CF Yan Eteki será hoy nuevo jugador del Granada Yan Eteki, Darwin Machís, Rodolfo Orife y Miguel Alfaro en un restaurante del centro de Granada. / IDEAL El Sevilla ejecutó ayer la opción de recompra que aún guardaba sobre el jugador y su llegada será anunciada oficialmente durante este jueves CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Jueves, 18 julio 2019, 01:27

Yan Eteki se convertirá hoy en nuevo jugador del Granada. El centrocampista camerunés solicitó ayer al Almería un permiso de 48 horas para tratar «unos asuntos suyos de carácter personal», tal y como indicó el propio director deportivo indálico, Miguel Ángel Corona, durante la presentación de Yanis Rahmani. Antes, el club anunció a través de su perfil oficial de Twitter que el futbolista se ausentaría del entrenamiento para «solventar su futuro profesional». Sin embargo, apenas fue necesario medio día para que quedase claro que, si no ocurre nada raro, Eteki vestirá de rojiblanco horizontal el próximo curso.

El Sevilla ejecutó a eso de las nueve menos cuarto de la noche la opción de recompra que aún conservaba sobre el jugador, acordada cuando se efectuó su traspaso al Almería, una acción que supone el primero de los dos pasos que precisa la llegada del jugador a la ciudad de la Alhambra. Los hispalenses pagaron medio millón de euros, una cifra que resulta un 'kilo' más barata que el precio del futbolista para el resto de equipos. Posteriormente, la entidad granadina desembolsará un millón para hacerse con los servicios de Yan Eteki, si bien el club de Nervión se guardará nuevamente una beneficiosa opción de recuperarle en el futuro. Se hará oficial a lo largo del día.

No habrá que esperar mucho más para que se anuncie el regreso de Darwin Machís. El venezolano cenó con Eteki -ambos representados por You First Sports- anoche en un restaurante de Granada y, según ha podido conocer IDEAL, ayer pasó el reconocimiento médico con el club. El deseo del futbolista por volver a tener su hogar en Los Cármenes le permitió alcanzar pronto un acuerdo con el club nazarí, que tuvo que lidiar más tarde con las pretensiones de Gino Pozzo. La negociación, finalmente, se irá a los tres millones y medio de euros, aunque incluirá una serie de variables por objetivos y un importante porcentaje de una futura venta se iría para Udine.

Mucho más lejos queda la posibilidad de incorporar al extremo chino Wei Shihao. En el gigante asiático tienen claro que, de llegar a producirse el fichaje, habría que esperar hasta el final de la temporada en la Superliga China, poco antes de la apertura del mercado invernal en España.

El que tiene un pie fuera del club es Nico Aguirre. El centrocampista argentino ya alcanzó un acuerdo con la entidad nazarí para su salida, a pesar de que renovó automáticamente su contrato al materializarse el ascenso, y sus agentes comenzaron a sondear el mercado en busca de un destino. Este podría haber aparecido nuevamente en América. En México, le sitúan en la órbita de Monarcas Morelia, que podría perder a Edison Flores próximamente y vería en 'el Bicho' el recambio idóneo para paliar su marcha.