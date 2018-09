Granada CF Hora de estudiar un 'plan B' por si faltan Montoro y Ramos En los próximos días se sabrá si Adrián Ramos puede jugar en La Coruña / /A. AGUILAR Las pruebas médicas a ambos se realizarán hoy, pero Diego Martínez puede verse obligado a modificar su once de gala si los resultados de las mismas no son positivos ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:22

Hasta el momento las lesiones están respetando al Granada de Diego Martínez y el comienzo de Liga está siendo bastante ilusionante para la parroquia rojiblanca por los buenos resultados que el equipo granadino ha conseguido durante el primer mes de competición.

No obstante, la preparación del próximo encuentro de Liga ante el Deportivo de La Coruña se verá muy afectada por los resultados de las pruebas médicas que se les hará en la jornada de hoy a dos jugadores que fueron titulares ante el Rayo Majadahonda y que tuvieron que ser sustituidos en la segunda parte del duelo a causa de problemas físicos: el mediocampista Ángel Montoro y el delantero Adrián Ramos.

Los dos están siendo piezas importantes en los esquemas de Diego Martínez y, de hecho, en el último encuentro participaron en dos de los tres goles del equipo: Ramos asistió a Puertas en el 1-0 y Montoro también le ofreció otro pase de gol a Antonio Puertas en el 3-0.

El Granada empezará a trabajar desde hoy con la vista puesta en el partido del próximo lunes ante el Deportivo y los resultados de las pruebas médicas a las que se sometan ambos arrojarán luz acerca de si podrán llegar o no en buenas condiciones al exigente encuentro ante el equipo gallego.

En el hipotético caso de que falten el técnico rojiblanco, Diego Martínez, tendría que modificar su once de gala al no poder contar con dos piezas claves en el equipo desde que comenzó la Liga, pues ambos futbolistas han participado en las cinco jornadas que se llevan disputadas: Montoro siempre como titular y Adrián Ramos en cuatro ocasiones.

A priori la baja de Montoro podría ser más sensible por la ausencia en la plantilla de un sustituto de garantías a la hora de organizar el juego ofensivo del equipo. Fran Rico sigue lesionado y José González, que sobre el papel sería su relevo natural, solo ha jugado 30 minutos en la categoría de plata, por lo que surge la duda de si su inclusión en el once sería el plan B para Diego Martínez en un encuentro tan exigente o el plan C, teniendo también la posibilidad de alinear a Nico Aguirre junto a Fede San Emeterio en un centro del campo en el que Fede Vico podría ejercer de volante si el preparador rojiblanco decide cambiar su dibujo habitual por un 4-1-4-1. La posibilidad de que sitúe a Alberto Martín en la media junto a San Emeterio parece mucho menos probable pues a priori éste sería un centro del campo demasiado defensivo para plantarle cara a un Deportivo de La Coruña que es uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a Primera por historia, por afición y por el poderío de su plantilla.

Si es Ramos el que no mejora a tiempo para jugar ante el cuadro gallego, el técnico rojiblanco también tendría que estudiar varias alternativas en ataque. La más lógica sería devolver a la titularidad a Rodri si es que el punta soriano ya se encuentra al cien por cien. Diego Martínez también podría volver a utilizar a Antonio Puertas de '9' como hizo en el último duelo ante el Rayo o darle la oportunidad de estrenarse como titular al canterano Juancho.