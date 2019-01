Fútbol El hijo de Johan es el jefe del hermano chino Jordi Cruyff, entrenador del Chongqing Lifan, en el acceso a la ciudad deportiva del Granada. / A. AGUILAR El Chongqing Lifan inicia un año más la pretemporada en Granada, con Jordi Cruyff de técnico. Irá a Los Cármenes este lunes junto a sus futbolistas RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 20 enero 2019, 00:46

Los encantos de la Alhambra no habían llamado la atención de Jordi Cruyff hasta ahora. Nunca había tenido el placer de visitar esta ciudad. Pero a él le sonaba mucho su nombre por algo más que sus encantos arquitectónicos. «Lo tenía muy en mente al llegar», explica mientras atiende a IDEAL en exclusiva. Pronto recordó el porqué. Su equipo de fútbol aparece subrayado en la carrera de su padre. El 28 de octubre de 1973, Johan Cruyff debutaba con el Barcelona en el Camp Nou en un partido ante el Granada CF. El Flaco empezó a cambiar la historia del conjunto azulgrana y anotó dos goles en el 4-0 definitivo.

Han pasado 45 años de aquello y Jordi Cruyff, que ya crecía en la barriga de su madre cuando se celebró aquel partido, se encuentra hoy trabajando en las instalaciones del club al que su progenitor derrotó en su estreno. Es el entrenador del Chongqing Lifan, el equipo chino que también preside John Jiang y que tiene la costumbre de pasar la parte inicial de su pretemporada junto a su hermano español. Cruyff está encantado con este lugar de trabajo. «Es la primera vez que veo estas instalaciones y puedo decir que son de máxima categoría. Hay una base buena para crecer como club. Ya nos gustaría a nosotros tener algo así en China», señala.

La comitiva del conjunto asiático se mezcla en las zonas comunes con los futbolistas y cuerpo técnico rojiblancos. Jordi ha entablado alguna conversación con su homólogo en el banquillo nazarí. «Hablé con Diego Martínez en un tono muy agradable, lógicamente deseándole lo mejor. El equipo ha arrancado muy bien el campeonato hasta llegar a la mitad, pero la Segunda División es complicada y te obliga a estar fuerte en la parte final. Estuvimos charlando un poco de todo esto. Conozco por experiencia propia cómo es la Segunda y lo dura que es», observa. Junto a todo su equipo, acudirá este lunes al estadio de Los Cármenes para presenciar el partido del Granada ante el Elche.

Aunque es inevitable asociarle a su apellido, Jordi optó por abrirse un camino por sus méritos propios. Pasó por Barça, Manchester United, Celta, Alavés y Espanyol, antes de que su vida experimentara un giro. «Para mí hay un antes y un después de mi lesión de rodilla. Me imposibilita competir al máximo nivel. Entonces busqué ligas de países en las que pudiera aguantar un poco más. Hay gente que tiene la mentalidad de estar siempre en el mismo sitio y hay otros que somos inquietos». Ucrania y Malta fueron sus estaciones de paso antes de colgar las botas y comenzar una nueva carrera como director deportivo. Empezó en el AEK Larnaca de Chipre para luego irse al Maccabi Tel Aviv, una etapa floreciente en la que modernizó a la entidad israelí, que ganó tres Ligas, una Copa y dos Copas de la Liga, con participaciones habituales en competiciones europeas.

Director deportivo

«Estaba muy a gusto en Tel Aviv, una ciudad súper liberal, más que Holanda, como la gente ni se imagina. Iba a estar dos años allí y al final me quedé seis. En el último, hablando con el dueño, nos dimos cuenta de que o cambiaba de club o variaba de rol. Él llevaba muchos años presionándome para que hiciera de entrenador. Lo hice de manera interina en algunos partidos que salieron bien, así que decidí pasar al banquillo y me sirvió como experiencia. Pero después de este tiempo quise tomarme un descanso, hasta que me llamó Antonio (Cordón)».

El responsable deportivo del grupo Hope, que controla el Granada, apareció en la vida de Jordi en el momento oportuno. «Después de seis años en el Maccabi Tel Aviv, cinco como director deportivo y uno como entrenador, me apetecía desconectar un poco, estar seis meses tranquilo. Quería volver a casa porque llevo 23 años fuera de Barcelona. Necesitaba estar cerca de mi madre y de mis hijos, pero vino la llamada de Cordón. China hoy en día tiene algo misterioso y si te hablan de un lugar así, vas», extiende.

Le tocó hacer las maletas y enrolarse en un proyecto singular en el que acababa de ser destituido el exseleccionador portugués Paulo Bento:«Es una cultura muy diferente y no puedes ir a imponer tus ideas; tienes que adaptarte porque son muchos y no los vas a cambiar. Hay que acostumbrarse, simplificar el mensaje y poco a poco organizar el equipo para sacar lo máximo a lo que podamos llegar. Somos un equipo humilde dentro de la SuperLiga».

El Chongqing se salvó en la última jornada. «Sufrimos, el equipo peleó mucho. Este año la intención es dar un pasito más en la competitividad de la plantilla y pasarlo un poco mejor. Estamos esperando a las caras nuevas para intentar conseguirlo», expone. «Nos encontramos muy al principio de nuestra pretemporada. Por ahora estamos con muchos jóvenes que han venido a completar los números. Tenemos a cinco jugadores con las diferentes selecciones y nos falta gente. Las vacaciones han sido largas, casi siete semanas, y ya tocaba volver a conectar con el balón», profundiza sobre lo que están haciendo en España.

John Jiang siempre tuvo el sueño de establecer sinergias que permitan estrechar los lazos entre el fútbol europeo y asiático. Jordi Cruyff es consciente de ello. «La idea principal es instaurar una metodología. El presidente tiene varios clubes y esa es su gran ilusión. En España hay 47 millones de personas, pero en China hay 1.400... Una locura. El dueño quiere que el Chongqing vaya bien porque le va su prestigio en ello. Está intentando que sus equipos se coordinen y crezcan por su cuenta. En China tenemos un recorrido largo para mejorar, sobre todo en formación. Hay muchas etapas por cumplir aún», esgrime, porque «que lleguen jugadores chinos a Europa tiene su proceso. No es entrenar un año duro y ya. Hay cosas que se inician cuando el jugador tiene 10 años y esa parte está empezando ahora. Todavía llevará tiempo encontrar el camino correcto, pero por estadística, por baja que fuera, tienen que salir muchos con talento. En algún momento tomarán una posición importante en el fútbol si continúan por esta línea», añade.

Respetuoso con el legado que lleva en la sangre, Jordi es consciente de que este deporte «se moderniza y hay cosas nuevas. Lo más importante no es hacerlo exactamente como mi padre, porque es imposible; esta es otra época. Lo ideal es que coincida parte de sus ideas: dominar la posesión, sacar el balón desde atrás con bandas bien abiertas... Hay mil ingredientes para definir el sistema. Mi intención es aplicar esto. El tema es que a veces tienes que ser realista y saber con qué armas cuentas», apostilla.

No tiene prisa por regresar al Viejo Continente. Ya disfrutó de la élite como jugador y ahora no quiere precipitarse: «Voy tranquilo. Pretendo ser feliz y es lo que me vale. Nunca fui bueno en planear dónde estaré, así que me dedico al día a día. Estoy abierto siempre a todo y no me cierro a una vía».