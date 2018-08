Exrojiblanco Guilherme Siqueira se retira G. M. El lateral brasileño deja el fútbol tras no superar una lesión RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 29 agosto 2018, 20:20

Llegó en 2010, con el Granada recién aterrizado en Segunda después de 23 años, avalado por la 'factoría' Udinese y muy pronto se convirtió en uno de los jugadores más carismáticos y queridos del equipo. Guilherme Siqueira anunció ayer que cuelga las botas tras no poder superar una lesión de tobillo que ha condicionado su carrera en los últimos tiempos y que le tenía sin jugar desde hace 16 meses. En su haber, un ascenso a Primera con los nazaríes, una Liga con el Benfica y una Supercopa de España con el Atlético de Madrid.

Siqueira estuvo tres campañas en el Granada, la del salto a la élite y dos más en Primera. Fue un lateral brillante, ofensivo, con buena relación con el gol y un especialista desde el punto de penalti. Su ciclo se cerró con una noche intensa un 31 de agosto de 2013, cuando todo parecía indicar que ficharía por el Real Madrid. Finalmente la operación se truncó y recaló en el Benfica como cedido. Un año de transición en el que le fueron bien las cosas, lo que llamó la atención del Atlético de Madrid. Allí se convirtió en rotación habitual de Filipe Luis, hasta que Simeone dejó de contar con él. Se fue en préstamo en enero de 2016 al Valencia por curso y medio. Fue importante hasta el final de la primera campaña. Luego vinieron los problemas de tobillo.

Rescindió su contrato con el Atleti el verano pasado y se fue a Brasil para intentar recuperarse. Luego marchó a Portugal para probar otro tratamiento. No ha servido y tendrá que decir hasta luego al deporte que ama. Lo expresó así en un comunicado:«Estoy aquí para dar una buena noticia a todos los que siguieron mi carrera a lo largo de estos 15 años. Después de un periodo lejos de los terrenos de juego por un problema de tobillo, llego a la conclusión de que es el momento de parar. ¿Y porque digo que es una buena noticia? ¡Es simple! Porque cuando miro hacia atrás, me acuerdo de todas las dificultades que he superado, de los amigos que he ganado, de los títulos que he conquistado, de los sitios que he conocido, de las competiciones que he disputado, de los clubes que he defendido y tengo un orgullo inmenso. Me considero un privilegiado por haber construido una carrera victoriosa y limpia, sin perder mis principios. Me viene solo una palabra para toda esta situación. Gracias. Gracias familia, amigos, compañeros de profesión, directivos, aficionados y gracias Fútbol. Nuestra historia ha sido espectacular pero no termina aquí. Nuevos capítulos surgirán, pero desde fuera», concluye.