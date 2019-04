Granada CF Los Granada-Nástic suelen ser duelos con marcador incierto Sergio Peña intenta disparar ante la mirada de Chico y de Machís en el último Granada-Nástic. / /RAMÓN L. PÉREZ Las dos últimas veces que este encuentro se ha jugado el resultado terminó siendo muy llamativo: un 6-1 en la 10/11 y un 0-1 en la 17/18 ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 25 abril 2019, 23:55

Desde que el Granada recibió en el viejo Los Cármenes al Gimnástico de Tarragona en febrero de 1946, quedó claro que en estos duelos disputados entre granadinos y tarraconenses todo puede pasar. Aquel enfrentamiento, en el que ambos se jugaban buena parte de sus opciones de subir a Primera, acabó con victoria local por 2-1 gracias a un gol de Zubizarreta en las postrimerías del encuentro, lo que sin duda tuvo que llevar el delirio a las gradas del antiguo estadio granadino.

Estos equipos se han vuelto a enfrentar en suelo andaluz en otras cinco ocasiones más y el Granada ha salido mucho mejor parado (cuatro victorias y una derrota), aunque la última visita del equipo de Tarragona al Nuevo Los Cármenes agrandó una herida que el granadinismo no olvida tan fácilmente. No obstante, conviene recordar también que la primera visita del Nástic al coliseo del Zaidín (la de la temporada 2010/11) tampoco acabó con un resultado muy común. Aquel Granada de Fabri llegaba a la cita de la jornada 16 del campeonato tras dos partidos sin ganar, pero sorprendió a propios y extraños al aplastar por 6-1 a un Nástic que no duró ni media hora ante semejante vendaval. En ese tiempo Orellana, Collantes y Geijo ya habían subido los tres primeros goles al marcador. Ya en la segunda mitad Iñigo López y Abel Gómez también se unieron a la fiesta, que acabó con un doblete de Geijo y que a la postre fue el inicio de una espectacular racha de resultados de los granadinos en casa: seis victorias en seis encuentros.

Peores recuerdos para el granadinismo trae el Granada-Nástic más reciente en el tiempo. Se jugó en la jornada 30 del pasado curso y acabó con un sorprendente 0-1 que fue la segunda derrota consecutiva de un equipo que a la semana siguiente cambiaría de entrenador al ser cesado José Luis Oltra, que encadenó tres derrotas consecutivas. Omar adelantó a los catalanes en el 36, el Granada dominó pero no empató en los minutos siguientes y Machís, la estrella del equipo, falló un penalti en el 86 que pudo cambiar la historia.