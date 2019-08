Granada CF Oficial: el Granada traspasa a Sergio Peña al Emmen holandés Sergio Peña, presentado el sábado con su nuevo club. / EMMEN FC El club comunica la salida del mediapunta peruano, que no contaba para Diego Martínez ni siquiera en pretemporada JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 5 agosto 2019, 12:53

El Granada ha hecho oficial el traspaso del mediapunta peruano Sergio Peña al Emmen holandés, con el que firma por tres temporadas, club que ya lo presentó el pasado sábado aun cuando la entidad rojiblanca no había terminado de dar su visto bueno a ciertos flecos de la operación. Peña no contaba para Diego Martínez, que ni siquiera lo citó para iniciar la pretemporada, alargando sus vacaciones mientras buscaba un nuevo destino. El Granada no ha hecho oficiales las cifras del traspaso.

El club desea suerte al peruano en su nueva aventura en la Eredivisie seis temporadas después de su llegada desde el Alianza Lima. Peña firmó por el Granada en el mercado de invierno de la campaña 2013/14 con 18 años para jugar en su filial. Volvió a salir prestado de vuelta al Alianza Lima y también a la Universidad San Martín en 2016 antes de regresar al segundo equipo rojiblanco en Segunda B, donde su buena temporada le valió una oportunidad con José Luis Oltra. Fue su ojito derecho durante la pretemporada y luego tuvo un protagonismo irregular durante ese primer año en Segunda tras el descenso, alternando buenos partidos con otras apariciones más insípidas. Sumó 24 partidos, tres asistencias y un gol. Su aspiración por jugar la Copa América, algo que finalmente no hizo, nubló su paso por el Granada. El curso pasado fue cedido al Tondela de la Primera portuguesa.