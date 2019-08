Diego Martínez: «Nuestra tolerancia a la adversidad será importante»

Diego Martínez, entrenador del Granada, ha comparecido este viernes en rueda de prensa previa al partido de este domingo en el RCDE Stadium ante el Espanyol. Lo primero que hizo fue advertir que el centrocampista camerunés Yan Eteki no viajará por sus molestias físicas.

Quini y Eteki: «Quini sí llega al domingo, Yan Eteki no. Ismail (Koybasi) viene a nuestra línea con menos efectivos por unos motivos o por otros y vendrá para ayudar, sumar y a ser un hombre más para nuestra causa, para la que necesitamos el máximo de todos. De aquí a mañana veremos si viaja con el equipo o no».

Espanyol: «Espero un Espanyol con una confianza tremenda, con una motivación a tope. Los vi celebrando el pase. Me tocó jugar esas previas europeas y sé de la fuerza que te da superarlas. El Espanyol fue séptimo y después de dos jornadas veo cómo es algo muy difícil sacar 53 puntos. A día de hoy es una ventaja porque el ritmo competitivo del Espanyol está mucho más desarrollado que los del resto. Todo lo contrario a cansado. Tiene una plantilla amplia y ha rotado jugadores«.

Aspectos del rival: «Lo vi en directo en Cornellá, he visto sus partidos. Es un equipo fuerte por dentro, tiene jugadores de muy buen pie. Arriba tanto Ferreyra como Wu Lei o Calleri tienen perfiles distintos y tienen jugadores de desborde por fuera que se giran como Melendo o Vargas. Laterales bastante profundos. Es un equipo que tiene unas señas de identidad muy marcadas y claras, que cuando tiene la pelota se relacionan bien. Un nivel competitivo muy alto y un portero con gran experiencia. Si son un equipo europeo, es por una razón evidente. Y es que son un muy buen equipo».

Cambios en el once: «Intentaremos sacar el mejor once para este partido en concreto. No pienso en si voy a cambiar muchos o pocos. Pienso en cómo es el Espanyol, en cómo estamos nosotros y en qué es lo más conveniente para empezar el partido y para introducir cambios. Durante el partido también es importante ele impacto que puede tener un jugador. En los últimos partidos vemos que los 25 minutos finales son determinantes«.

Machís y Yangel: «Carlos también fue revulsivo, Ramos también y tienen como Darwin opciones de entrar en el once. Veo a Yangel bien, es un caso un poco particular porque justo en mitad de la preparación y tras la Copa América tuvo la lesión y fue un gran invonceniente para todos porque su preparación sufrió un proceso más lento, diferente. Lo hemos visto bien durante estos entrenamientos, como a Ramón Azeez. Todos son importantes porque nuestra plantilla es polivalente y confiamos al 200% en todos. Desde todos los puntos de vista tenemos que hacerles sentir que todos van a ser muy importantes. Los vamos a necesitar y están todos preparados».

Partido Sevilla: «El otro día, después de ver el partido, hay situaciones claras pero sin remate a portería, como las de Eteki, Soldado, Puertas o las dos de Darwin. Si ponemos en una balanza las ocasiones, estuvo igualado. Mi sensación es que fue el acierto el que lo determinó. Me hubiese gustado sumar, hacer gol, pero estoy contento porque el rendimiento global del equipo fue bastante bueno ante un equipo muy fuerte. Mejoramos nuestras prestaciones a nivel defensivo respecto al partido anterior y creo que nos faltó afinar o precisar entre los tres palos porque llegadas y situaciones hubo al menos similares a las que tuvieron ellos salvo sus últimos contragolpes. Me preocupa seguir conociéndonos entre todos para adaptar a los jugadores a la idea y sobre todo mentalizarnos de lo que somos. Quini hizo un partido sobresaliente y tuvo ocasiones en las que sufrió contra Ocampos por el nivel de la categoría y del rival, es el ejemplo. Tenemos que ir a por el sobresaliente, matrícula de honor. A veces no nos llegará para sumar pero nuestro camino competitivo es este. Tengo mucha confianza en el equipo, lo veo fuerte. Ojalá consigamos los tres puntos».

Plantilla por cerrar: «Creo que he sido muy claro en las últimas ruedas de prensa con los que estaban para salir y lo que podíamos incorporar. La planificación de principio de junio no podíamos hacerla por nuestra realidad económica y fuimos transparentes. Ha venido Ismail, esperamos a otro jugador y ninguna sorpresa negativa. Es nuestra realidad. Desde ahí, a competir y a luchar y a ser lo más ambicioso posible dentro de nuestra humildad como lo venimos siendo. Siempre nos quedamos con el último partido, y tenemos que aprender a soportar la adversidad del resultado negativo. El equipo estuvo bastante bien en rendimiento y prestaciones. Tenemos que seguir nuestro camino independientemente del resultado. También me preocupó el tiempo que llevábamos sin perder: 12 de abril en Gijón. Y fueron de las mejores prestaciones del equipo fuera de casa. Desde entonces ganamos además doce partidos. Empatamos cuatro. Creo que en perspectiva firmo que sea así en los siguientes. Hay que ponerlo en valor y saber que nuestra perseverancia y nuestra tolerancia a la adversidad será un factor importante para seguir nuestro camino. Veo al equipo sabiendo lo que es y convencido de que con lo que sabemos creemos en nosotros».

Carlos Fernández y su posición: «Evidentemente es delantero y es donde creo que es su posición más natural, pero también es cierto que es un jugador muy inteligente y puede compatibilizar con otro compañero haciendo de doble punta o cayendo un poco más atrás»

Luis Enrique: «Iba a empezar con ello pero quiero finalizar porque es lo más importante de todo. Nuestro más sentido pésame a Luis Enrique y a su familia, le envío toda la fuerza del mundo. Particularmente, estábamos desayunando hoy con la noticia de ayer y nos quedamos muy, muy dolidos. Le mandamos toda la fuerza».