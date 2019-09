Filial El Recreativo empata ante el San Fernando en un partido con pocas ocasiones y sin ningún gol Rubén Sánchez dispara a puerta mientras el portero trata de cubrir el primer palo. / /PEPE MARÍN La calor afectó mucho a los dos equipos, que buscaron llevarse el premio del triunfo pero crearon poco peligro ante el arco contrario ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 septiembre 2019, 18:44

El sol fue el gran protagonista del encuentro que el Recreativo Granada y el San Fernando disputaron en la Ciudad Deportiva rojiblanca durante la mañana del domingo. Las altas temperaturas, que rozaron los 30 grados desde el inicio del encuentro, afectaron mucho a los jugadores de dos equipos que lucharon por hacerse con el botín de los tres puntos, pero a los que aún les falta rodaje y a los que exigirles un mejor fútbol en unas circunstancias tan extremas se antoja algo injusto.

Si la primera parte fue horrorosa para el espectador por las pocas llegadas peligrosas a las dos áreas, la segunda fue bastante más animada por las decisiones de los técnicos. La entrada al campo de Isi en el Recreativo y de Omar en el San Fernando permitió a ambos equipos trenzar acciones de ataque mucho más peligrosas que en la primera mitad y, aunque ver goles resultó ser una misión imposible, el partido tuvo mucha más emoción en la recta final que en los primeros instantes.

En la primera parte, como ya se ha comentado, hubo quién pensó si en unas condiciones tan extremas era posible que algún equipo jugase bien al fútbol. El San Fernando saltó al campo con la lección bien aprendida tras lo ocurrido en el duelo de su adversario en la primera jornada de Liga –el gol de Rubén Sánchez a los once segundos– y nada más poner el balón en juego el cuadro gaditano buscó a Pedro Ríos, que alteró la tranquilidad del guardameta Unai con un centrochut desde la derecha que salió por línea de fondo tras pegar en el poste. No hubo más ocasiones claras en los cuarenta y cuatro minutos siguientes. Tanto el Recreativo Granada como el San Fernando buscaron dominar el juego con la posesión del balón, pero las imprecisiones propias y el orden del conjunto rival dieron lugar a que el balón rodase poco por ninguna de las dos áreas.

El Recreativo intentó crear peligro de manera algo anárquica por las bandas, puesto que su propuesta en la medular estaba bastante condicionada. Isma Ruiz es un futbolista con unas cualidades interesantísimas, pero tiene que seguir gozando de minutos que le permitan madurar porque con 18 años es complicado ejercer de líder de un equipo del Grupo IV de Segunda B. Por su parte, Sebban terminó con molestias el duelo disputado ante el Córdoba y durante la semana ha estado entre algodones, dándose también la circunstancia de que es un jugador con un perfil defensivo, por lo que las acciones de peligro locales en el primer acto fueron escasas más allá de una buena internada de Mario por la derecha que concluyó con un pase al área para Rui Pedro, que disparó a puerta con la mala suerte de que el balón se estrelló en un defensa rival, lo que evitó cualquier posibilidad de que quedara alojado en el interior de la portería visitante.

0 Recreativo Granada Unai, Montoro, Fran Serrano, Héctor, Alberto López, Viedma, Sebban (Isi, m.46), Isma Ruiz (Yael, m.74), Mario Rodríguez, Rui Pedro (Caio, m.70) y Rubén Sánchez. 0 San Fernando CDI Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Fernando Pumar, Raúl Palma, Pedro Ríos (Omar, m.56), Francis Ferrón, Jorge García (Oca, m.90), Hugo (Bruno, m.81), Amelibia, Lolo Guerrero y Sandro. goles No hubo. árbitro Chavet García (colegio andaluz). Amonestó al local Alberto López. incidencias Partido de Liga disputado en la Ciudad Deportiva del Granada ante algo más de 350 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones.

Tras el descanso, los dos entrenadores movieron ficha y esas decisiones fueron muy beneficiosas para sus equipos. El granadino David Tenorio retiró a Sebban y le dio entrada a un jugador más creativo como Isi, que aportó soluciones a la hora de sacar el balón jugado y consiguió que el ataque del filial rojiblanco fuese más fluido durante todo el segundo tiempo. El 'diez' de los rojiblancos ha vivido un calvario con las lesiones durante el último año, pero demostró que puede ser una figura muy importante dentro de su equipo. En el bando contrario Tito García también encontró la manera de mejorar la poca profundidad de su equipo al darle entrada a Omar Perdomo por un Pedro Ríos que lo intentó, pero que no tuvo su mejor día. Omar volvió loco a Montoro, defensa central adaptado al lateral derecho, posición en la que el filial rojiblanco se ve obligado a improvisar a causa de la lesión de Carlos Garrido y la no contratación de ningún otro futbolista.

Con este soplo de aire fresco en ambas escuadras el equipo gaditano fue el primero en rozar el 0-1 en una acción en la que Jorge García envió un peligroso centro al área desde la banda derecha y Francis Ferrón cabeceó por encima del larguero desde una excelente posición (m.60). La participación de Omar generaba intranquilidad en el Recreativo, pero el filial rojiblanco no renunció en ningún momento a la victoria e intentó dificultar la salida de balón de su rival con una presión alta en determinados momentos del juego.

Esa presión dio sus frutos cuando, en el 75 de partido, los delanteros rojiblancos robaron un balón en las inmediaciones del área contraria y Rubén Sánchez tuvo la oportunidad de quedarse solo ante Rubén Gálvez, al que no logró batir con un remate raso. Tan solo un minuto después Caio lo intentó con un disparo lejano que atrapó bien el cancerbero visitante. En el tramo final ningún equipo quiso arriesgar más de la cuenta. El Recreativo no renunció al ataque, pero extremó precauciones atrás. El San Fernando pidió penalti en una dudosa acción en el área rojiblanca, pero el colegiado no vio ninguna infracción. Fue imposible romper el cero a cero.