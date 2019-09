Granada - Barcelona Yangel Herrera: «Si algo tiene este equipo es que siempre compite» Yangel Herrera en comparecencia de prensa. / J. I. C. El centrocampista venezolano pide a su afición un voto de «confianza» en el equipo porque «lo dará todo por sumar la primera victoria en casa y darle esa alegría» JOSÉ IGNACIO CEJUDO Granada Miércoles, 18 septiembre 2019, 13:37

Yangel Herrera compareció este miércoles ya con el reto ante el FC Barcelona en mente, un partido que toda la plantilla afronta con «bastante optimismo, como un equipo pequeño con un corazón grande». «Tenemos la ilusión de darle nuestra primera victoria en casa a nuestra gente, nuestro trabajo será fundamental», aseguró el centrocampista venezolano, muy ilusionado y concentrado.

«Sin duda alguna tuvimos un gran arranque de campeonato en apenas cuatro fechas pero vamos partido a partido. Las sensaciones son muy buenas pero todavía no hacemos balance en cuanto a la posición. Nos quedamos con el buen sabor del arranque», señaló Yangel Herrera, que ya suma dos titularidades consecutivas y un golazo por el camino. «Me siento bastante bien, acumular partidos me va a ir siempre a mejor, para mejorar. Estoy contento en el club y tengo confianza en el doble '5' en el que vengo jugando», remarcó.

No teme al Barcelona y no teme a Messi. «Si hay algo que tiene este equipo es que siempre sale a la cancha a competir independientemente de a qué rival tenga enfrente. Nos hacemos fuerte como equipo con la cohesión que tenemos, preparando cada partido en función del rival y de sus jugadores», subrayó Yangel, quien cree que será importante «la solidez defensiva como en partidos anteriores y la seguridad al recuperar el balón para ir hacia adelante». «Tenemos claro que es un gran equipo, de lo que son, pero tenemos que hacer primero nuestro trabajo con la convicción de que podemos hacerles daño y ganar», puntualizó.

Pese a que el FC Barcelona no está teniendo su mejor arranque en Liga, y menos como visitante por ahora sin victorias, el venezolano no se fía. «Todos sabemos de la calidad de sus jugadores y no sacamos un balance negativo de sus resultados como visitante. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y en cómo se plantea el partido», apuntó. «Queremos que nuestros aficionados nos apoyen el sábado y que confíen en nosotros porque si algo tiene este equipo es que va a dar el 100% para sumar la primera victoria en casa y dar esa primera alegría», invitó a la afición.

No quiso entrar en pique alguno con el Celta de Vigo después de sus quejas tras el partido del pasado domingo. «El Celta es pasado, hayan sacado lo que hayan sacado», esquivó. También su gol. «Lo disfruté bastante, lo vi varias veces pero ya fue suficiente. Lo dejo atrás», admitió. Yangel sólo mira al presente y al futuro, donde al equipo lo espera una dura semana de tres partidos de Liga: «El equipo está bastante bien físicamente y tenemos las mejores sensaciones para una semana que será clave por esos tres partidos. Entrenamos con bastante intensidad, estamos bien».