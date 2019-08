Granada CF Neyder Lozano: «Hay un grupo muy unido y servicial» Neyder Lozano, en el amistoso contra el Almería. / FERMÍN RODRÍGUEZ El central colombiano habla de sus orígenes en una entrevista difundida por el club y agradece a sus nuevos compañeros la acogida JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 5 agosto 2019, 10:45

Neyder Lozano es estos días un tipo feliz que sabe que en pocos días podría tener la oportunidad de debutar en Primera división. Con esa ilusión entrena. «Me encuentro muy bien, muy a gusto, aprendiendo y adaptándome al nuevo equipo, a los compañeros, al cuerpo técnico, a todos los trabajadores y al club en sí», admite en una entrevista difundida por el club. «Hay un grupo muy unido, muy servicial, dispuesto a enseñar a gente joven como a mí y a meternos en la dinámica del grupo, que es muy importante», reseña el colombiano, quien admite que quedó admirado con las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

El nuevo central del Granada repasa sus orígenes futbolísticos, que vienen de su infancia en Quibdó junto a sus padres y sus primos. «Jugaba de niño en el pueblo con la mayoría de mi familia. Ahí jugué hasta los 16 años cuando me fui a la capital, Bogotá, buscando una oportunidad en el fútbol. Un par de años después me vine a España», cuenta Neyder Lozano. «Tomé con mis padres el riesgo de venir aquí sin conocer a nadie, sin representante, sin conocer Europa. Empecé a probar en varios sitios hasta que me llegó la oportunidad en el Sanse», explica. «Echo de menos la familia, la tierra, la comida, los amigos de toda la vida, de la infancia. Eso tira 100%», reconoce el central.

«Siempre he llevado el fútbol en la sangre, mi sueño era llegar al fútbol profesional y he luchado para que así sea, ahora trato de aprovechar esa oportunidad», asegura Lozano. «En los primeros años en el Elche jugaba de extremo o de delantero tosco», recuerda. «Cuando tienes un sueño intentas buscar la oportunidad en cualquier sitio», refiere en cuanto a su reconversión al puesto de central. «Espero que esta campaña sea lo mejor para todos y espero contar con el apoyo durante toda la temporada», saludó al granadinismo.