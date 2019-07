Granada CF Los peñistas rojiblancos se muestran comprensivos con los precios de los abonos Afición del Granada en Los Cármenes. / ALFREDO AGUILAR Algunos opinan que podría haberse recompensado mejor la fidelidad de quienes renuevan más allá del coste del asiento JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 7 julio 2019, 01:27

Siempre que se lanzan los precios de una campaña de abonados surgen todo tipo de reacciones. Los representantes de algunas de las principales peñas del Granada reconocen haber recibido con naturalidad y conformismo lo anunciado por el club el viernes tras el ascenso a Primera división, si bien opinan que podría haberse recompensado mejor la fidelidad de aquellos que renuevan más allá del coste del asiento. Se mantendrán fieles al club de sus amores y esperan que con varios miles más unidos a quienes aportaron su aliento en Segunda el curso pasado.

El presidente de la Asociación G19 de peñas granadinistas, Daniel Hurtado –reelegido ayer en la asamblea general ordinaria–, admite que en general el aficionado está contento «aunque siempre hay alguno que te dice que podrían haber sido algo más baratos». «No son malos precios, puedes ver partidos de Primera a una media de incluso poco más de diez euros que no es cara. Sí es cierto que los derechos de televisión son cada vez mayores y si nos mantenemos se podría estudiar una política diferente de precios más bajos», opina el presidente del G19.

Lo respalda Lidia Ramos, presidenta de la peña You'll Never Drink Alone desde el 29 de junio, quien señala que «no ha habido quejas». «En relación a la anterior etapa de Primera, al menos los primeros años, son más baratos. Bajo nuestro punto de vista están bien», apunta. «Ahora mismo estamos pidiendo a la gente que quiere integrarse en la peña que esperen a que se confirmen algunas bajas porque si tenemos un número muy grande se nos va de las manos. No es tanto por Primera sino por quienes hace tiempo que quieren entrar», explica Lidia Ramos.

Paco Sánchez, presidente de la peña Los Cármenes, no esconde que «a unos les vienen mejor y a otros peor». «La gran mayoría lo ha visto bien, aunque en mi opinión no se ha premiado a los que somos veteranos respecto a las nuevas altas, que pueden abonarse a la vez que nosotros y por tanto tenemos menos asientos para cambiarnos», lamenta. Esta decisión, explican desde el club, se justifica por la escasa cantidad de personas que buscan una nueva ubicación al renovar en comparación a las miles que se dejaría en espera.

Javier Redondo, socio fundador de la asociación 5001, afirma que los suyos han recibido los nuevos precios «con naturalidad aunque el incremento es sensible». «Habrá para quien suponga un esfuerzo importante, pero Primera es un producto caro», razona.