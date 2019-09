Granada - Leganés Pellegrino: «Nuestra primera parte fue como para olvidarla» Mauricio Pellegrino se lamenta en Los Cármenes. / FERMÍN RODRÍGUEZ El técnico argentino del Leganés se mostró crítico con la salida de su equipo en Los Cármenes y lamentó los detalles que por ahora se están mostrando adversos a sus intereses JOSÉ IGNACIO CEJUDO Granada Sábado, 28 septiembre 2019, 21:06

Mauricio Pellegrino compareció resignado en rueda de prensa tras la derrota del Leganés en Los Cármenes. «Sentimos decepción porque habíamos mejorado en los dos últimos partidos. Uno puede perder el partido pero la sensación de la primera parte es para olvidarla. Lamentamos haber regalado este resultado», se sinceró el técnico argentino. «El Granada hizo un buen primer tiempo, con mucho más ritmo si bien no tuvieron un gran número de ocasiones y su gol vino en un mal rechace, en una mala salida defensiva. Reaccionamos en la segunda mitad con buenas sensaciones pero no fue suficiente y en la primera tuvimos dos ocasiones claras bajo el arco que no resolvimos», analizó Pellegrino.

«Nos faltó chispa y energía para afrontar la situación y más en nuestro momento. Necesitamos hilvanar un triunfo que cambie la energía del vestuario, necesitamos una reacción que no estamos plasmando sobre el campo», razonó el entrenador del Leganés, actual colista de la competición. «El Granada se defendió bien. El gol hizo que cambiase la dinámica de juego. Sus laterales subían poco, su gente estaba más para controlar. Pusieron otro central para defender el resultado y es normal. Encontramos alguna que otra situación pero no tan claras como las de la primera parte. Sabíamos que salían fuertes y pasamos el aluvión inicial pero lamentamos esos detalles que están siendo para los adversarios, necesitamos empujar para que sean para nosotros», lamentó Pellegrino.

No quiso entrar en la polémica de la posible mano de José Antonio Martínez en la segunda mitad, que el colegiado no entró a valorar en el VAR. «No vi la mano, pero son jugadas interpretables. Son pequeños detalles que hacen la gran diferencia a veces en el fútbol. En una dinámica adversa se magnifica todo», atendió con mesura. También quiso premiar al Granada, del que dijo que «para ser un recién ascendido está haciendo muy buena temporada». «La jornada siete es la foto de la competición y es difícil predecir, pero cuando uno tiene un inicio muy difícil o muy bueno las expectativas van cambiando», remarcó Pellegrino, que ejemplificó cómo el Leganés jugó el curso pasado en Girona «cuando estaban a un punto de la competición europea y al final tuvieron la mala suerte de bajar».