Rueda de prensa Diego Martínez: «Es un día para dar la enhorabuena por haber creído hasta el final» LALIGA El técnico del Granada subraya las virtudes de su equipo y ensalza una primera media hora de mucha «personalidad y valentía» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Sábado, 17 agosto 2019, 23:51

Diego Martínez, serio siempre, compareció en rueda de prensa orgullosísimo por el punto sumado por su equipo como no podía ser de otra forma. «Tengo que dar la enhorabuena a todos y cada uno de mis jugadores después de un verano muy difícil y muy duro. Venir aquí hoy, ante un gran equipo, y jugar con esa personalidad sobre todo en la primera media hora tiene mucho valor», subrayó el técnico. «Tuvimos el carácter competitivo para que a pesar de ir por detrás con hasta dos goles tuvimos la capacidad de creer hasta el final y empatar el partido. Sabemos el tipo de equipo que somos y es para estar orgullosos», subrayó Martínez, quien no dejó atrás que «se debe seguir mejorando porque se han cometido errores».

El gallego se mostró especialmente orgulloso por la primera media hora de su equipo. «Tienen más mérito porque es un debut en Primera. Buscábamos salir con personalidad y valentía, mostrando la organización en ataque y defensa que tanto rédito nos dio el último año. Ahí merecimos el gol», acordó Martínez. Aun así, comenzaron encajando. «Un error penaliza mucho y esto es Primera, la calidad es tremenda y te pueden hacer daño en cualquier desborde. La organización y la atención fueron muy buenas pero hay que corregir esos errores porque penalizan mucho. También sufrimos el calor, todos deshidratados y jugadores con calambres. Ver esos esfuerzos hasta el final para sumar un punto me emociona. Hay que sudar sangre para hacerlo», señaló.

Se le preguntó a Diego Martínez por las indicaciones a sus hombres en los últimos minutos. «Me refería al control emocional porque en la cabeza está el buscar el 4-5, pero hay que hacerlo con inteligencia. Veníamos con la inercia de que sabíamos que podíamos remontar el partido pero había que hacerlo con cabeza», puntualizó. «Me gusta que mi equipo haga goles como sea –por la estrategia- pero hoy me quedo con que el equipo ha demostrado mucha personalidad. Si hubiéramos hecho una encuesta antes del partido nos habrían metido en los del descenso, y queremos darle la vuelta. Sabemos que nos va a costar mucho y que vamos a tener que estar muy acertados, con partidos de sobresaliente, pero haremos nuestro caminito como hormiguitas. Me siento orgulloso de lo que se ha visto de los jugadores en actitud y en aptitud», ha resaltado Diego Martínez.

«Creemos mucho y creímos hasta el final porque si no no estaríamos en Primera división. Tenemos algo importante y es que sentimos mucho el equipo y creemos en lo que hacemos. 'Como no sabían que era imposible lo hicieron', dijimos tras el ascenso. Esto es el Granada CF», 'explicó' Diego Martínez a los presentes. «Lo veía bien, por momentos mejor uno y por otros otro, pero este equipo es siempre competitivo e intentamos estar en el partido siempre. Somos un equipo camaleónico y lo hemos vuelto a demostrar», insistió. Antes no quiso entrar a valorar individualmente a Roberto Soldado, valorado como el 'fichaje estrella' del club: «La estrella es el equipo. Sería muy injusto destacar a uno con la solidaridad que se ha tenido, pero estamos encantados con que haya hecho gol y con todo lo que nos está dando dentro y fuera del campo».