El Granada premia la fidelidad con un descuento de en torno a un 30% en las renovaciones

JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 5 julio 2019, 14:16

El Granada ha presentado su nueva campaña de abonos para la temporada 2019/20, la de la vuelta a Primera, bajo el lema #SobranlasPalabras. Los aspectos más relevantes consisten en una rebaja del 30% para aquellos abonados del curso pasado con el objetivo de premiar la fidelidad de los hinchas rojiblancos en Segunda o la creación de una nueva plataforma online a través de la cual los aficionados podrán renovar o abonarse como nueva alta sin necesidad de desplazarse físicamente, con la posibilidad incluso de descargar el propio carnet en el móvil a través de un código QR aunque también se podrá solicitar el envío a casa del carnet físico a un precio reducido de dos euros. Quienes lo deseen podrán aun así renovar o abonarse también en Los Cármenes o los distintos centros del club con cita previa, ya habilitada para las renovaciones a partir del martes que viene, cuando comenzará la actividad. El abono incluye, sin 'días del club', todos los partidos de la competición y el primero de Copa del Rey.

El club, por ahora, prefiere mantener la filosofía del 'pasito a pasito' de Diego Martínez ahora transformada en 'que sumen todos los posibles', con un 'que al menos renueven todos' apostillado. «Nos va mejor cuando no nos marcamos ninguna cifra», bromeó el director general Antonio Fernández Monterrubio, acompañado en la presentación por Paula de la Peña, directora de Relaciones Externas y Desarrollo del club. Los precios de los abonos adultos irán de los 590 euros a los 690 euros en el Sector A, de 455 a 530 las renovaciones, con el añadido nivel VIP a 950 euros, 730 con renovación; de los 390 euros a los 450 en el Sector B, de 300 a 345 las renovaciones; y de 300 euros a 350 en el Sector C de Fondo Sur y en el D del Fondo Norte. El abono en el Alhambra Sport Bar tendrá un coste de 800 euros, 615 en caso de renovación.

Se mantienen los abonos bonificados como el social, el de +65, los jóvenes (una tarifa para los nacidos entre 1989 y 2001 y otra para los que lo hicieron entre 2002 y 2004), el infantil (de 2005 a 2019) y el baby, para los nacidos entre 2017 y 2019 a un precio simbólico de 25 euros con descuento en productos y conservación de la antigüedad para granadinistas desde la cuna aunque sin asiento fijo por la escasa afluencia, del 30%, la temporada pasada.

Los abonos sociales cuentan con precios de 260 euros para nuevas altas y 200 para las renovaciones, siempre en Preferencia. Aquellos para los mayores de 65 años se encuentran comprendidos entre los 240 euros y los 555 euros para las nuevas altas, entre 185 y 425 las renovaciones. Los abonos jóvenes para los nacidos entre 1989 y 2001 tendrán un precio de 260 euros en caso de nueva alta y 200 en caso de renovación, para Preferencia y Fondo Sur. El abono joven para los nacidos entre 2002 y 2004 tendrá precios entre los 195 euros y los 345 euros en caso de nuevas altas y entre 150 euros y 265 para las renovaciones, con posibilidad en todo el estadio excepto en el nivel VIP. El abono infantil, por su parte, para los nacidos entre 2005 y 2019, valdrá 115 euros en todo el estadio a excepción de Preferencia, donde costará 100, siempre en caso de nueva alta. Las renovaciones quedarán en 95 y 75 euros, respectivamente.

El club ha querido agradecer el entusiasmo de la nueva grada de animación, «con un clima bastante sano después de mucho tiempo», y propone precios de 200 euros para las nuevas altas. En el caso de las renovaciones, estas tendrán un descuento del 50%, hasta los cien euros, para quienes asistieran a más del 80% de los partidos; si esa asistencia es menor al 80% pero alcanza el 50%, podrá renovar al mismo precio que el sector en el que se ubica la 'Grada 1931'; mientras que si no se llega a la mitad de los partidos, no podrá obtener abono en la 'Grada 1931'. Este último es el caso de quince personas. En un principio la grada de animación conservará su misma ubicación de la temporada pasada y no se descarta que pueda ampliarse hasta su anterior extensión en caso de una demanda «muy alta» que lo plantee.

El periodo para las renovaciones comenzará el día 9 de julio y se prolongará hasta el día 28, con posibilidad de renovar presencialmente en el estadio del 15 al 26 pudiendo cambiar de localidad según la disponibilidad quienes acudan a Los Cármenes para el trámite aunque no se liberarán asientos no renovados hasta el día 29; mientras que las nuevas altas podrán hacerse online del 9 de julio al 6 de septiembre, con la excepción del 29 de julio al 2 de agosto, y del 15 de julio al 6 de septiembre presencialmente con la excepción del día 15 de agosto, cuando sólo se podrá hacerse de forma telemática.

Los cambios de asiento podrán abordarse el día 30 de julio para accionistas y abonados VIP, los días 31 de julio y 1 de agosto para las renovaciones con cita previa, una por abono, tras haber renovado el anterior en el plazo fijado; y el día 2 para los nuevos abonados, que también requerirán cita previa. La cita previa para el cambio de asiento se abrirá el día 22 de julio.

Análisis

La política seguida para el diseño de esta nueva campaña de abonados, que cuenta con el veterano Mariano Santos como protagonista en su vídeo, se fundamenta en los datos de la campaña pasada y en la media de los precios de las anteriores temporadas en Primera. Algunos datos reseñados sobre el último curso en Segunda son los de una de las ventas de entradas más altas de la categoría, con 3.000 por partido; un porcentaje de afluencia similar los viernes a los sábados, siempre menor a los domingos; y una asistencia media del 79% entre los abonados, que motiva un nuevo sistema de cesión del abono a través de la plataforma con condiciones (y ventajas) especiales.

Todos los abonados del Granada podrán beneficiarse de un 5% de descuento en todos los productos, algo que con el nuevo espónsor de Nike augura buenos resultados. En el caso de los abonados de nivel VIP, este porcentaje aumenta hasta el 10%. A la hora de abonarse, tanto nuevas altas como renovaciones vía online o presencial deberán aportar una fotografía. Existen condiciones de financiación a través de las entidades bancarias patrocinadoras del club, en ciertos casos al 0% de intereses. En el caso de los abonos bonificados, la plataforma dispone de un sistema que permite acreditar los documentos justificativos. Una persona atenderá cualquier consulta por atención telefónica y vía Whatsapp en horario reducido.

Puedes disfrutar aquí del vídeo promocional para la nueva campaña de abonados del Granada CF para la temporada 2019/2020 en Primera división: