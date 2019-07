Granada CF Neyder Lozano: «Me caracterizan mi hambre y mis ganas por crecer» Neyder Lozano, en su presentación. / ALFREDO AGUILAR El nuevo central rojiblanco asegura que la del Granada era «la oportunidad para seguir mejorando en un club que ya me conoce» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 4 julio 2019, 18:31

El colombiano Neyder Lozano fue presentado este jueves por la tarde como un central «con unas condiciones y unas características complicadas de encontrar en el mercado», como le definió el gerente deportivo del club, Fran Sánchez. El propio futbolista agradeció la oportunidad con el propósito de «seguir creciendo y dando mi mejor versión en cada partido en el que pueda vestir estos colores» y se definió como «un central joven con margen de mejora, cosas que corregir y aprender».

«Creo que mi potencia, mis ganas y mi hambre por afrontar esta oportunidad me caracterizan y son fundamentales para este crecimiento, es lo que puedo aportar», afirmó Neyder Lozano, que describió la del Granada como la mejor opción para «seguir creciendo y mejorando en un club que ya me conoce». «El entrenador me dijo que podía seguir mejorando aquí, no podía dejar pasar esta oportunidad y aposté por ellos como ellos apostaron por mí», sostuvo el colombiano, acompañado por sus familiares en la sala de prensa de Los Cármenes.

El nuevo futbolista del Granada se reconoció identificado con la idea que ha llevado de vuelta al equipo a Primera de la mano de Diego Martínez: «Soy partícipe de esa idea porque fue lo que nos llevó aquí, esa constancia defensiva es vital para mantenerse y conseguir los objetivos. El mejor ataque es una buena defensa». Respecto a su adaptación a Primera, el exjugador del Elche admitió que deberá afrontar el nuevo escalón a niveles físicos y mentales. «Estamos hablando de la élite, son los mejores jugadores del mundo y siempre se va a notar. Trabajaré con el míster y con todas las personas que deba para mejorar cada día en todos los aspectos», se reafirmó Neyder Lozano, ya vestido con el polo de 'Nike', la marca que vestirá al Granada en su regreso a Primera.