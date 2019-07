Fichajes Granada CF El fichaje de Machís aguarda la resolución de un leve bloqueo Darwin Machís, con Venezuela. / EFE Además, el Granada vestirá de blanco y negro en sus equipaciones como visitante JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 22 julio 2019, 01:03

El Granada espera hacer oficial cuanto antes el fichaje de Darwin Machís para presentarlo esta semana. Confía en resolver los últimos flecos pendientes en el traspaso, que podrían estar relacionados con alguna tensión entre Gino Pozzo y John Jiang tras la venta del Granada por 37 millones de euros, que se pactaron en distintos plazos. El acuerdo en sí estaría cerrado por tres millones de euros con distintas variables y, además de un porcentaje sobre venta futura, una opción de compra para Udinese.

No es ningún secreto que Darwin Machís jugará en el Granada la próxima temporada, sobre todo porque el venezolano no acepta ninguna otra opción. Su deseo por vestir de rojiblanco es tan fuerte que por el camino ha desechado las tentativas de otros equipos, como por ejemplo el Levante, que habría pujado más fuerte y con más recursos por el extremo tanto en su oferta salarial como en el traspaso a Udinese. Sin embargo, Darwin Machís no escucha.

La idea del club era la de haberlo anunciado esta semana pasada, con el futbolista ya en la ciudad tras sus vacaciones en Ibiza, listo para incorporarse a la disciplina de Diego Martínez. Viajó al primer amistoso a Marbella para acompañar a quienes serán sus compañeros y hasta fue incluido en la relación de jugadores para el partido con el dorsal '23'.

Equipaciones

Otro frente pendiente aunque menos relevante es la presentación de las nuevas equipaciones. Según ha podido saber IDEAL, las alternativas como visitante serán negra, una, y blanca, otra. Podrían mostrarse al público en un espectáculo por la calle, aún con la fecha por determinar.