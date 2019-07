Granada CF Fran Sánchez: «Trabajamos con frentes avanzados tanto en salidas como en entradas» Fran Sánchez, a la derecha, junto a Pepe Macanás y Neyder Lozano. / ALFREDO AGUILAR El gerente deportivo del Granada admitió las dificultades de operar «con uno de los presupuestos más bajos si no el que más» de la categoría JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 4 julio 2019, 18:49

El gerente deportivo del Granada, Fran Sánchez, compareció con motivo de la rueda de prensa de presentación del nuevo futbolista Neyder Lozano y aunque no aclaró nada sí que aclaró que desde los despachos se trabaja «avanzando en diferentes situaciones». «Estamos trabajando en salidas del equipo y en entradas, se ha comunicado a cada jugador su situación a través de su representante. Estamos muy agradecidos a quienes nos han traído hasta aquí», subrayó el gerente deportivo.

«Tendremos de los presupuestos más bajos de la categoría si no el que más, no lo sé, y qué duda cabe que no es tan sencillo como tras el descenso de Segunda, cuando podíamos firmar prácticamente lo que queríamos», ha ejemplificado Fran Sánchez, quien sí ha señalado que se progresa con «frentes avanzados tanto en salidas como en entradas». «Por estrategia no puedo desvelar ningún nombre ni ninguna situación en general pero estamos trabajando para que la plantilla esté confeccionada lo antes posible, sabiendo que estamos a 4 de julio y que esto termina en septiembre. El 'timing' de cada operación tiene sus plazos», justificó.

Más allá del aspecto económico existen otro tipo de razones por las cuales el Granada está intentando de persuadir a los futbolistas que desea. «Tenemos que vender lo que hicimos el año pasado, transmitir que somos un club serio que hace las cosas bien, que tenemos una Ciudad Deportiva espectacular y una afición estupenda». «Ahora tenemos más presupuesto pero también 18 o 19 equipos que tienen todavía más. Lo que representa esta ciudad, nuestra Ciudad Deportiva, las personas y el proyecto son argumentos con los que convencer a los jugadores. No tengo ninguna duda de que haremos una plantilla competitiva y de que todo el mundo se sentirá orgulloso del trabajo realizado, esa es nuestra ilusión», remarcó Fran Sánchez.

Se limitó a encogerse de hombros respecto al calendario sorteado este jueves. «No depende de nosotros y es algo que ha salido así, lo tenemos que afrontar porque todos los partidos son muy complicados. Empezamos contra el Villarreal y luego recibimos al Sevilla. Son todos grandes equipos, estamos en la mejor Liga del mundo y tenemos mucha ilusión», afirmó el gerente deportivo del Granada, que quiso sumarse a las condolencias transmitidas previamente por el consejero Pepe Macanás hacia los familiares del fallecido Vicente de Luna, conocido empresario y uno de los patrocinadores más allegados y altamente implicados con el club.