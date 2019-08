Granada CF Ismail Köybasi: «Lo voy a dar todo porque este es mi trabajo» Ismail, durante su presentación. / ALFREDO AGUILAR El gerente deportivo Fran Sánchez afirma que se venía «siguiendo al jugador anteriormente» a la incorporación de Soldado y que se manejaban «muy buenas referencias» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 30 agosto 2019, 13:25

El Granada presentó oficialmente a Ismail Köybasi, el futbolista turco que completa la posición de lateral izquierdo tras haber sido anunciado ayer, a coste cero y por una temporada con opción a otra. «Estoy muy feliz de estar aquí y de formar parte de este club de tan buena gente. Quiero darlo todo de corazón por mis compañeros, el club y la afición. Estoy física y mentalmente preparado para dar lo máximo. Mi español no es muy bueno ahora pero lo hablaré mejor. Vamos mi Granada», afirmó en sus primeras palabras Ismail, como lucirá en su camiseta, atreviéndose con el español en las dos últimas frases.

Antonio Fernández Monterrubio, director general del club; Fran Sánchez, gerente deportivo; y Pepe Macanás, consejero, acompañaron al jugador en su puesta de largo como nuevo futbolista del Granada. «Gracias por el esfuerzo que has hecho, sabemos que ha sido grande, y por la paciencia. Hace bastante tiempo que hablamos contigo y te dijimos que lo haríamos en torno a esta fecha, y así ha sido. Bienvenido a tu nueva familia, estamos contentos de que comiences esta nueva aventura en España», le agradeció Monterrubio. «Es un lateral izquierdo con gran experiencia en el fútbol profesional en Turquía, donde ha desarrollado toda su carrera deportiva. Estuvo siete años en el Besiktas, donde fue capitán y coincidió con grandes futbolistas, y los dos últimos jugó en el Fenerbahce. Es internacional en categorías inferiores y con la absoluta. Tiene buen manejo de balón, puede aportar cosas ofensivamente y tiene un carácter muy competitivo», destacó Fran Sánchez, quien informó que las primeros días de julio el futbolista estuvo entrenando en el CAR de Sierra Nevada entre atletas tras un breve paso por el ejército, como luego comentó el propio jugador. «Esperemos que engrandezcas el escudo», le auguró Macanás.

Ismail reconoció la influencia de Roberto Soldado en su decisión, un hermano para él. «Jugué con él dos años y hablamos antes de venir, me dijo cosas muy importantes, pero la fundamental que este club es una familia. Los equipos deben serlo», subrayó el jugador, que lamentó la pérdida de Luis Enrique. «No jugué tanto el año pasado porque cuando lo hizo el equipo no tuvo buenos partidos y fue una decisión del entrenador, aun así lo di todo por mis compañeros porque este es mi trabajo. A veces no juegas pero siempre tienes que dar lo mejor», insistió el turco. «Antes jugaba más ofensivo, soy rápido, pero con el paso de los años he aprendido a ser más defensivo y equilibrado también, alternando para ayudar a mis compañeros. Tengo buena técnica, aunque es mejor que otros hablen de mí, no es mi trabajo», se describió Ismail.

«Si el entrenador me da la oportunidad, estaré preparado para ayudar el domingo. He trabajado muy fuerte en verano, no he parado. Estuve en el ejército y cuando terminé empecé a entrenar de forma inmediata al principio de julio. Estaré disponible si el entrenador lo decide», se comprometió el lateral izquierdo. «Me vino muy bien el paso por el CAR de Sierra Nevada para mejorar mi capacidad aeróbica y mi actitud competitiva, estuve con atletas. No quería quedarme en casa sin entrenar porque soy un profesional», afirmó Ismail.

«Quería intentarlo en España, vi la primera actuación del equipo y hablé con Soldado. Quiero cambiar mi mentalidad e intentarlo con esta buena gente para aprender algo más, porque nunca terminas de aprender en el fútbol. Me gustan los españoles», admitió el lateral. «Siempre lo daré todo allí donde esté porque este es mi trabajo. Nunca se sabe cuáles serán las metas del equipo más allá del próximo partido, del próximo entrenamiento», defendió, interpelado por el paso de jugar en equipos grandes de Turquía para hacerlo ahora por la permanencia, inicialmente, en la Liga española.

«Por supuesto que pedimos referencias a Soldado»

Fran Sánchez, gerente deportivo del Granada, admitió que «por supuesto pedimos referencias a Roberto Soldado y a otros». «Nos habló muy bien de él como persona, y el aspecto personal va de la mano con el deportivo. Reunía las cualidades. Evidentemente la decisión fue nuestra, tuvimos otras opciones en el mercado y confiamos en que Ismail era la mejor», sostuvo. «Estuvo aquí a principios de verano y éramos conocedores de ello, lo veníamos siguiendo anteriormente y teníamos muy buenas referencias. El lateral izquierdo queda cerrado», recalcó.

«Hemos dado la oportunidad a Carlos Neva aunque se le comentó que vendría con seguridad un lateral izquierdo pero no podíamos dejar pasar por alto su gran hacer desde diciembre que entrena con el primer equipo y en pretemporada, cuando se lo ganó a pulso. Aun así, creíamos que teníamos que reforzar la posición con un jugador del nivel, carácter competitivo y experiencia en el fútbol internacional de Ismail», razonó Fran Sánchez.

Respecto a lo que resta de mercado, el director general Antonio Fernández Monterrubio mantuvo: «Desde el punto de vista económico podemos hacer más cosas, aunque dependerá de cómo funcione el mercado en estos tres días. Sabemos lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos. Tenemos capacidad económica en este momento para afrontarlo. Si los objetivos entran dentro de nuestro límite lo haremos y si no, no. Tampoco haremos por hacer». «Lo hacemos ahora por factores económicos, de mercado y deportivos. Hay muchos factores que hacen que la operación se realice en esta fecha», reconoció en cuanto a la incorporación tardía de Ismail.

También hubo palabras para Rodri, ya desvinculado. «Sólo le podemos agradecer todo lo que nos dio la temporada pasada. Ha tenido una gran actitud durante todo este tiempo que ha estado aquí. A cada uno se le explicó su situación y desde el principio del verano sabía que deportivamente no contábamos con él. Intentamos llegar a un acuerdo para llegar a una solución, si no contábamos con él no podíamos pedir traspaso. Queríamos dar facilidades. Ojalá encuentre un sitio que le agrade y en el que pueda dar su mejor versión», apuntó Fran Sánchez.