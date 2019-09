Femenino El Granada femenino abre el curso con derrota en Cáceres (2-0) Peque, que entró en la segunda mitad, avanza con el balón. / CÁCERES CFF En un partido disputado, las rojiblancas se vieron abajo por dos goles en el marcador apenas rebasada la media hora OLEA GRANADA Domingo, 8 septiembre 2019, 21:11

El Granada femenino comenzó con mal pie en el Reto Iberdrola, Grupo Sur, al caer por dos a cero ante un renovado Cáceres muy reforzado para afrontar la nueva temporada. En un partido disputado, las cacereñas vencieron al equipo rojiblanco tras ocho temporadas sin conseguirlo, prueba obvia del cambio drástico que supone esta temporada respecto a las pasadas.

2 Cáceres Tati, Elena, María del Puerto, Mara (Marina, min. 52), Huenteno (María Baquero, min. 86), Yipsi, Nerea, Maia Jesús, Alícia (Yerli, min. 60), Redondo y Marta (Andrea, min. 69). 0 Granada María Valenzuela, M. Carrasco, C. Moreno (Santibáñez, min. 60), Alicia, L. Pérez, Lauri, Raquel, Urre, Agüero (Peque, min. 46), Nati (Elo, min. 46) y Noe (Mari, min. 52). GOLES: 1-0, min. 4 Yipsi; 2-0, min. 37 Mara. árbitro: Víctor Manuel Pavón Gillén, que mostró tarjeta amarilla a las locales Mara y María Jesús y a la visitante Noe. Ernesto Sánchez, entrenador local fue también amonestado, por entrar al campo a celebrar un gol.

El Cáceres comenzó marcando en el minuto 4, tras el lanzamiento de una falta que botó Nerea y que remató Yipsi, imposible para María Valenzuela. Jarro de agua fría que rompía todos los esquemas de Valverde y obligaba al equipo a remar contracorriente. Las rojiblancas lo intentaban pero en el 37' sería nuevamente el Cáceres quien marcaría. Esta vez fue Mara, que en un contragolpe se quedó sola ante María Valenzuela, ganándole la partida y batiéndola. El Granada estuvo a punto de reducir distancias al final del primer tiempo, pero la portera local, Tati, muy segura en todo el encuentro, lo evitó.

Las granadinistas no dejaron de intentarlo en el segundo tiempo. Los cambios no sólo refrescaron al equipo, sino que le dieron un punto más ofensivo, dejando Valverde defensa de tres y metiendo más picante en ataque con la entrada de Santibáñez, pero no pudo ser. El marcador no se movería, y los puntos se quedaron en casa.

En la próxima jornada, las rojiblancas recibirán en el Estadio de la Juventud al filial 'ché', un Valencia B que ha iniciado el curso imponiéndose al Lorca a domicilio. Un rival valenciano totalmente desconocido que a buen seguro tratarán de aprovechar las jugadoras nazaríes para sumar sus tres primeros puntos en la nueva campaña.