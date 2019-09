Granada - Barcelona El Barcelona viajará a Granada el mismo sábado y se alojará en el Hotel Palace Recibimiento al FC Barcelona en Los Cármenes. / ALFREDO AGUILAR El club culé, cuya llegada estará acompañada de un dispositivo policial especial, volverá a la Ciudad Condal tras el choque en Los Cármenes CHEMA RUIZ ESPAÑA Granada Viernes, 20 septiembre 2019, 00:32

El Barcelona viajará a Granada este mismo sábado, poco más de diez horas antes del comienzo del encuentro en Los Cármenes. La expedición blaugrana partirá de la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, a eso de las diez y cuarto de la mañana, hacia el aeropuerto, donde tomará un vuelo chárter. Su avión aterrizará en la ciudad de la Alhambra sobre las doce y media del mediodía, cuando emprenderá en autobús el camino hacia el hotel en el que se hospedará hasta su regreso a la capital catalana.

En esta ocasión, el elegido ha sido el Hotel Palace Granada, un recinto de cuatro estrellas situado en la calle Diego de Siloé sin número, en el municipio de Monachil. Allí, Ernesto Valverde y sus pupilos permanecerán concentrados toda la tarde, hasta que se desplacen al estadio Nuevo Los Cármenes para disputar el partido, que comenzará a las nueve de la noche.

El conjunto azulgrana no volverá a pisar el hotel, pues pondrá rumbo al aeropuerto al término del encuentro. Su vuelo chárter saldrá a eso de las doce y cuarto de la madrugada del sábado al domingo hacia la Ciudad Condal, donde está previsto que aterrice poco más de una hora más tarde, en torno a la una y media de la madrugada.

Dispositivo policial

El regreso del conjunto blaugrana a Granada estará acompañado de un dispositivo policial especial, debido principalmente a la alta afluencia de público, pues el encuentro no se considera de riesgo. El autobús que trasladará a la plantilla culé a su hotel de concentración estará escoltado por la Policía Nacional, al igual que sucederá cuando el equipo se desplace al estadio rojiblanco.

La presencia policial se reforzará en ambos puntos, pues se espera un recibimiento multitudinario de aficionados. No obstante, fuentes del cuerpo policial insisten en que este aumento de la seguridad está relacionado con el control del orden público, no porque se prevean conflictos entre hinchadas.

Recibimiento

Por parte de la afición rojiblanca, se está preparando durante toda esta semana un recibimiento a los dos autobuses en la calle Pintor Manuel Maldonado, como es habitual en las grandes ocasiones. Los miembros de la Grada 1931, así como la Asociación de Peñas del Granada G19, han convocado a la hinchada local en este punto a las siete de la tarde, dos horas antes de que comience el partido, con el objetivo de alentar a los suyos a la entrada al estadio.

No se ha organizado, en cambio, un encuentro entre los aficionados del Barcelona. Unas 260 entradas han sido distribuidas por el club azulgrana entre sus peñas de toda Andalucía, pero no está previsto que se reúnan antes del partido ni en el recibimiento al equipo en los aledaños de Los Cármenes. En total, son 38 las peñas del conjunto culé que existen en la provincia de Granada, por lo que el de este sábado será un día especial para todas ellas, a pesar de que en su mayoría no asistirán al estadio rojiblanco, principalmente por el precio de las localidades.

Este último es el caso, entre otras, de la peña Venim Del Sud, que decidió no solicitar entradas al club catalán. Los miembros que la conforman se reunirán, como suelen hacer cada semana, en la sede del grupo, situada en el céntrico bar 'Casa Antonio'.