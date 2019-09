Granada - Barcelona Valverde: «El Granada nos golpeó cuando más daño nos hacía» Valverde, en el banquillo de Los Cármenes. / RAMÓN L. PÉREZ El técnico culé se responsabiliza en una brevísima rueda de prensa de la derrota de su equipo, que «no mereció ganar» JOSÉ IGNACIO CEJUDO Granada Sábado, 21 septiembre 2019, 23:31

Un compungido Ernesto Valverde compareció tras la derrota del FC Barcelona en Los Cármenes a manos del Granada para, en una brevísima rueda de prensa, analizar un partido gris de los suyos. «No estamos haciendo buenos partidos fuera de casa. El partido se nos puso en contra muy rápido, lo intentamos de muchas maneras pero no fue posible», reconoció el entrenador blaugrana. «El Granada ha hecho muchos méritos. Nos golpearon cuando más daño nos hacían», expuso Valverde.

El técnico se puso al frente de la derrota de su equipo: «Me hago responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, los que se equivocan y los que aciertan, pero el entrenador es responsable. Me voy enfadado porque, más allá de que no me guste perder, no hemos merecido ganar». «Faltó contundencia en la zona de finalización, en el último tercio sobre todo. Intentaban apretarnos, salíamos bien de la presión pero luego no acertamos a la hora de definir, por múltiples razones», señaló Ernesto Valverde.

«El Granada estuvo intenso, fuerte, nos incomodó mucho y tuvo la suerte de marcar ese primer gol y ponérselo de cara. Marcó al comienzo y cuando más cerca parecía que estábamos del empate. Hizo su partido y también es su mérito que no estuviésemos bien», remarcó Ernesto Valverde. «Que seamos el equipo más goleado de Primera no es un buen dato pero no es acorde a lo que venimos haciendo. Los rivales están acertando bastante, también hoy. El que más ocasiones nos hizo fue el Dortmund y no nos hizo ningún gol. No estamos bien, sobre todo fuera de casa», lamentó Valverde, que también argumentó que «hay jugadores que se están incorporando tarde por lesiones».