Yan Eteki: «Diego Martínez me hizo dar el salto al fútbol profesional»

Eteki ante su exequipo en el amistoso disputado en Marbella. / FERMÍN RODRÍGUEZ El centrocampista camerunés repasa su trayectoria en una entrevista con el club y agradece el apoyo a la afición

«Siempre voy a estar agradecido a Diego Martínez», asegura el centrocampista Yan Eteki, nuevo futbolista del Granada, en una entrevista difundida por el club. «Cuando llegué al Sevilla él estaba en la cantera y es el que ha hecho que pudiera dar el salto al fútbol profesional», explica el camerunés, que ha tenido un crecimiento exponencial en lo que va de pretemporada junto a Montoro o Azeez.

«Llegué con trece, catorce años a España, por mi tío que vivía aquí y me dijo que viniese. En mi primer año estuve en el Leganés y jugué casi tres meses allí, por suerte me fichó el Sevilla y fíjate dónde estoy ahora», repasa Eteki. «Mi tío me dijo que viniera para intentar estudiar para luego trabajar y ayudar a la familia, pero vi que quería jugar al fútbol y que me gustaría al menos intentarlo, siguiendo con los estudios», rememora el nuevo centrocampista del Granada.

«Ir al Almería fue un paso muy grande en mi carrera en todos los aspectos, es totalmente diferente salir de un filial hacia un equipo así, al que estoy muy agradecido», admite Eteki sobre su exequipo. «Me hizo sentirme más futbolista, tener más fe en mí mismo y ver que tenía la capacidad para poder lograr lo que quisiera», cuenta. «Estoy contento e ilusionado por empezar ya la Liga y hacer lo que más me gusta, que es jugar partidos. Doy las gracias a la afición por los mensajes, el apoyo y las ganas por que viniera. Va a ser un año muy bonito», se despide en la entrevista el medio camerunés.