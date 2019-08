Entrevista Darwin Machís: «Vengo con la máxima ilusión de hacer una buena temporada» Machís, sonriente ante su primer entrenamiento. / PEPE MARÍN El extremo venezolano recuerda en una entrevista con el club que su regreso fue «muy complicado» y asegura que Yangel Herrera «va a aportar mucho» CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Viernes, 2 agosto 2019, 11:13

Uno de los fichajes más esperados por la afición del Granada, y también de los más queridos de la plantilla, ha hablado desde Marbella. Darwin Machís ha confesado en una entrevista difundida por el club rojiblanco que viene «con la máxima ilusión de hacer una buena temporada», para así demostrar a sus directivos que «hicieron bien» al apostar por él. No obstante, recuerda que su regreso fue «muy complicado, más de lo que esperaba», y que por ello el anuncio oficial fue «muy emocionante».

«Fueron semanas muy duras, casi no salía de casa», revela el extremo venezolano, quien destaca el cariño que recibió de la hinchada nazarí, que no dejaba de preguntar «cuándo se anunciaba 'lo de Machís'». «Es muy bonito sentir el apoyo de la afición», subraya el vinotinto, para sostener más adelante que ahora, tanto él como sus compañeros, deben lograr que los granadinistas «estén contentos con el trabajo que realiza el equipo».

Repasando su carrera, vinculada siempre al club a pesar de sus múltiples idas y venidas, Machís considera que tiene «bastante gol» para ser un jugador de banda. «Siempre confío en mi disparo», añade el de Tucupita, que destaca a sus compañeros Soldado, Rodri y Adrián Ramos como «grandísimos goleadores». «Más atrás voy a estar yo presionándoles», apostilla sonriente.

Regresa al club en el que muchos definen como el mejor momento de su carrera, pero sus comienzos no fueron fáciles. «Cuando llegué aquí, era muy joven y me costó un poco más porque venía de un fútbol que no tiene nada que ver con España», explica el vinotinto. Sobre su Selección, el extremo tiene claro que ha ido «creciendo muchísimo» y sostiene que en la Copa América hizo «un gran torneo». «Tenemos que seguir por esa línea para intentar clasificarnos para el Mundial de Qatar», indica.

En las concentraciones con el combinado nacional ha coincidido con Yangel Herrera, otro de los fichajes estivales de este Granada, a quien define como un futbolista «con experiencia, que ha jugado con la Selección», a pesar de su juventud. «Aquí va a aportar mucho», afirma sin dudarlo.

Por último, se dirige directamente a la afición para pedirle «que sigan apoyándome, y no tanto a mí, sino al club». «Yo, estando al cien por cien, seguramente los haré disfrutar», sentencia como promesa a los sufridores que este año llenen las gradas de Los Cármenes.