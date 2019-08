Granada CF José Antonio Martínez: «En mi cabeza sólo estaba volver» IDEAL El central onubense regresa al Granada admitiendo que este «era el único contexto en el que me veía deportivamente» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 13 agosto 2019, 14:00

José Antonio Martínez ha sido presentado con el Granada con una sonrisa de oreja a oreja. «En mi cabeza sólo estaba volver, era el único contexto en el que me veía deportivamente. No me veía en otro sitio», admitió el central onubense, recibido con mucho cariño por el consejero Pepe Macanás, el director general Antonio Fernández Monterrubio y el gerente deportivo Fran Sánchez. «Bienvenido a tu segunda presentación, te advierto que será la última. El objetivo era traerte de vuelta y lo hemos conseguido aunque nos hubiera gustado de otra forma, en otros tiempos y otros plazos, pero las circunstancias son las que son», afirmó Monterrubio. «Nos hubiera gustado que viniera en propiedad», reconoció Fran Sánchez.

Entrenamiento Martínez se ejercita sobre el césped de la Ciudad Deportiva

«Estoy muy orgulloso y feliz por estar aquí, intenté poner de mi parte todo lo que podía porque mi prioridad era estar aquí. Vengo para rendir y no cuenta lo del pasado, por más que fuera muy feliz», sostuvo José Antonio Martínez. «Fue una situación nueva para mí que me hizo crecer como persona y como profesional porque tienes que controlar la cabeza a la hora de entrenar, pero lo importante es que teniendo las cosas claras y actuando de buena fe, con confianza y convicción las cosas conspiran para que salgan a tu favor», expuso el central sobre su complicada situación en Eibar.

«Para mí esto es volver a casa porque aunque no había vivido aquí sabía que en Andalucía estaría cerca de mis amigos y de mi familia. Cuando un jugador se rodea de su entorno y se siente cómodo, y además acompaña lo deportivo, no hay nada mejor», razonó el onubense. «Tengo confianza en la unidad del equipo, en competir cada semana por los tres puntos. Es mi idea como futbolista y si se transfiere al grupo va todo ligado. Mentalmente y físicamente estoy preparado para jugar ya, aunque ahora estamos ajustando las cargas porque vengo de un trabajo totalmente distinto por mi situación», argumentó José Antonio Martínez de cara al estreno liguero.

«El club se ha reforzado muy bien y personalmente me va a venir genial esta competencia contra estos 'bichos'. Los veo entrenar y son una barbaridad, el club va a tener un salto de calidad y rendimiento», afirmó. «Veo un perfeccionamiento de lo que se venía haciendo el año pasado, el equipo sigue siendo sólido en defensa y arriba veo mucha alegría que es lo que al final determina los partidos, hay mucha más competitividad y eso te hace mejor», respondió el zaguero acerca de la adaptación del grupo a Primera.

Con una sonrisa inmensa, José Antonio Martínez defendió que en este momento sólo piensa «en el presente, que es el que dará un futuro mejor». «Si sigo rindiendo, aquí lo tengo todo, pero esta es la mejor Liga del mundo y no se sabe cómo va a ser la temporada. Voy a competir por un puesto cada semana. Este vestuario sigue siendo el del año pasado, el grupo te absorbe con sus valores. Estoy como si no hubiera vuelto», ratificó. «Me han llegado muchísimos mensajes de ánimo y apoyo, estoy muy agradecido y me siento responsabilizado y comprometido para trabajar con el deber de devolver esa confianza en el campo», proclamó.