Diego Martínez | Granada CF «El Leganés es un equipo ejemplar, te hace estar incómodo» El vigués durante su comparecencia en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. / J. I. Cejudo El técnico no avanzó mucho sobre el estado de los lesionados y tocados, ya que se exprimirá cada minuto hasta el partido para saber si pueden jugar o no FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 27 septiembre 2019, 13:46

Diego Martínez analizó el tercer choque de una semana exigente en lo físico que obliga a esperar a mañana, sábado, para ver cómo se encuentran algunos miembros del plantel. Se trata, además, de una cita peligrosa, pues se podría tender a infravalorar a un Leganés que llega colista a Los Cármenes.

LLEGA EL COLISTA: «La clasificación a estas alturas no tiene relevancia, es anecdótica. El Leganés es un equipo que te hace estar incómodo, independientemente de sus delanteros, si son dos o uno, son presionantes e intensos. Nunca da un balón por perdido, porque todos esos balones son importantes. Además, tienen un poderío aéreo importante. Ese esquema con tres centrales, dos carrileros y dos por dentro, te condiciona y te hace estar muy incómodo. Ha tenido mejores momentos de juego en partidos que los puntos que tiene. Es un equipo muy ejemplar en los últimos años. Se ha consolidado de una manera sólida y sostenible. Lo veo un rival muy difícil».

ALTERACIONES EN LA ALINEACIÓN: «Esperaremos. Añadimos un partido más a la semana. Para saber las sensaciones, a nivel de fatiga física, habrá que esperar a mañana».

LEGANÉS: «No voy a explicar aquí cómo lo hemos planteado, no vamos a dar pistas a Pellegrino. Ellos preparan bien los partidos. Independientemente del dibujo, su esencia no varía. Han empezado con tres centrales y han acabado a veces con cuatro atrás, pero su esencia es ser intensos, agresivos, cargar bien el área en el remate y el buen balón parado. No te dejan maniobrar con facilidad».

RECETA PARA GANAR: «Tienes que estar muy preciso, será un partido cerrado, igualado. Debemos ser constantes, perseverar en el plan de partido y cometer pocos errores, porque los penalizan bastante bien. Es el último partido de los tres que tenemos esta semana. La actitud es importante y la conexión con la afición, que debe ser ese número doce que nos dé energía porque es una semana en la que llegamos con bastante exigencia».

LLEVAR LA INICIATIVA DEL PARTIDO: «Ellos son un equipo intenso, el partido puede ser cerrado. Pero hubo acciones en Valencia que presionaron alto y en otros han esperado un poco más. No he hablado nunca de la altura de su presión o de si vamos a llevar la iniciativa. Vamos a tener que estar atentos en las segundas jugadas y ser ganadores en los duelos individuales. Concentrados a balón parado. Ojalá tengamos el acierto y la inspiración. Es tremendamente complicado ganar, hay que hacer muchas cosas bien en cada partido y cada jugada puede ser la que marque la diferencia. Es un partido más exigente en eso».

DISTINTOS DIBUJOS EN LA MEDULAR: «Se pueden aplicar los dos delanteros, se puede jugar con Vico, cuando estaba, en la mediapunta, el otro día jugó minutos ahí Puertas... Y a Ramón lo usamos mucho ahí en momentos de partidos el año pasado. En el Lugo, su mejor momento lo tuvo con Seoane, Pita, y él por delante. Tenemos la suerte de tener jugadores mixtos. Montoro es un gran llegador, Azeez igual. No son pivotes, les gusta descolgarse, igual con Yangel, que ya habéis visto que cuando pisa área tiene acierto. En función de cómo los combinemos, tenemos diferentes alternativas. Si buscábamos algo con la configuración de la plantilla era esto».

¿ACOSTUMBRADO A VERSE ARRIBA? «No, porque no veo la clasificación. Ojalá consigamos seguir sumando puntos. En eso sí veo al equipo muy sereno. Sabiendo la dificultad que tiene cada partido».

ESTADO DE SOLDADO y DEMÁS TOCADOS: «Roberto es un guerrero. Quini y Fede Vico no van a llegar y les queda un tiempo. Fíjate, hablamos de los cambios y estoy súper orgulloso. Respecto al Barça eran cinco, pero es que con el Celta eran siete. Refuerza lo que decimos de que todos son importantes. Esta es una semana de tres partidos y hasta mañana vamos a tener que esperar».

IRRUPCIÓN DE 'LOS CARLOS' (NEVA Y FERNÁNDEZ): «Calma con ellos. Me alegro por los dos, han tenido un gran rendimiento. Era un partido incómodo y el equipo se trajo un punto merecido y que hay que valorar. A partir de ahí, es jornada seis y necesitamos de todos. Hay que compensar la falta de pretemporada de algunos jugadores, con lo complejo que es eso. Pero se ha ido consiguiendo. Hemos ido sumando muchos jugadores a la causa, tienen minutos y significa sumar piernas frescas al partido de mañana».