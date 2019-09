Celta de Vigo Fran Escribá: «Debemos partir de la humildad» Fran Escribá da instrucciones a su equipo durante el encuentro ante el Sevilla. / EFE El entrenador del Celta ha destacado en una entrevista la «ilusión» que han despertado los fichajes de su equipo, aunque mantiene los pies en el suelo CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Miércoles, 11 septiembre 2019, 19:42

«Humildad e ilusión» son las palabras que, según Fran Escribá, «podrían definir» a su equipo esta temporada. El entrenador del Celta de Vigo, próximo rival del Granada, ha analizado en una entrevista realizada por el propio club el comienzo de su plantilla, sobre la que ha destacado «la sensación de colectivo» que le transmite. El técnico celeste considera que el cuadro gallego está «bien en todo», aunque tiene claro que «falta una mejora en todas las facetas» que confía que llegue con el desarrollo de la competición.

«Este año acabamos de empezar y todavía es pronto para hacer algún tiempo de balance, pero las sensaciones son buenas», señaló, para explicar seguidamente que «se ha completado una plantilla ilusionante y creo que con esa ilusión y esa ambición que tenemos todos por hacer un buen año también se ha transmitido a la gente, que está reaccionando y respondiendo muy bien». «El hecho de traer gente ya consagrada y que está en equipos muy grandes creo que es una apuesta muy grande por parte del club y por parte de los jugadores», considera.

No obstante, la figura del club vigués continúa siendo Iago Aspas. «Su talento natural no solo le hace jugar bien, sino que hace mejores al resto, y el año pasado fue un claro ejemplo», ha indicado sobre el punta de Moaña, de quien espera un mejor rendimiento este curso. «Haberle rodeado de talento no le va a perjudicar en nada, no le va a quitar protagonismo, sino que le rodea de jugadores que le van a entender mejor», subraya.

Escribá llegó al Celta el curso pasado, con el equipo peleando por no descender, y es por ello que trata de mantener los pies en el suelo. «Comparto la ilusión de la gente, pero creo que debemos partir de la humildad», apunta el técnico, quien insiste en que «el primer paso es tener la humildad de saber que venimos de un momento muy duro». «A partir de ahí -añade-, es lógico que, con los buenos jugadores que tenemos más los refuerzos que han llegado, seamos ambiciosos y pensemos en otras cosas. Creo que es bueno competir teniendo en la cabeza llegar lo más arriba posible, pero sería un error olvidarnos de dónde venimos».

Por último, el entrenador celeste ha explicado que «el 4-4-2 es un sistema que nos va muy bien». «Tenemos laterales con gran recorrido, tenemos un buen mediocampo, jugadores de banda que pueden ir tanto por dentro como por fuera y que tienen buena llegada a gol, delanteros con gol y presencia en área…», ha enumerado el técnico del Celta, que también apunta que «la llegada de jugadores como Denis y Rafinha nos da la opción de jugar con tres por dentro», además de otras variantes.