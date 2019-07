Granada CF Laura Bueno: «Un ascenso es gloria bendita para Granada» Laura Bueno, en los jardines del Triunfo con la bufanda del Granada. / PEPE MARÍN La velocista es la reina nacional de los 400 metros desde hace ya unos años, indiscutible, y una entusiasta de toda competición que se celebre en la ciudad JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 4 julio 2019, 18:39

Aunque lo suyo es la velocidad, la atleta Laura Bueno bien pudo haberse dedicado al fútbol. «Mi padre pensó en apuntarme pero entonces no era como ahora, que está en auge también para las mujeres. Ahora piensa que tenía que haberlo hecho», se ríe la velocista, orgullosa de la relevancia que ha tenido el pasado Mundial de Francia. «Este boom es merecido, se lo han ganado. Tienen la misma importancia que los hombres porque se esfuerzan y dedican tanto como ellos y es fundamental que se vean sus partidos», reseña. Ella, que lleva el nombre de Granada por todo el mundo desde las calles de cada pista, también se alegra del ascenso del Granada en un deporte que siempre ha vivido.

«El fútbol me vino por mi abuelo, que además me hizo simpatizante del Madrid, aunque lógicamente apoyo siempre al Granada porque además me ha tratado durante una gran parte de mi vida su fisio Alberto Lara, que siempre me ha hablado del equipo y de alguna forma me hacía parte e incluso llegué a conocer a Nyom», cuenta Laura Bueno, divertida porque, curiosamente, su madre es colchonera y su padre y su hermano son culés: «Los Clásicos en casa son una odisea, hay pique».

Su padre se iba a jugar con sus amigos y ella, entusiasta, con los hijos de estos. «Le acompañaba a su peña y jugaba con los niños de los demás. No se me daba muy bien pero cuando pillaba el balón, lo pillaba; me quedaba en la portería y chutaba», asegura, todavía aficionada a una buena pachanga cuando baja a la playa. «Lo que me gusta del fútbol es que es un deporte de equipo y si este falla, fallan todos; puede que destaquen jugadores punteros pero todos tienen su función. En el atletismo es diferente porque es individual, y si tienes una mala carrera eres tú la que se aguanta», refleja la velocista del Valencia Esports.

Este año visitó el palco de Los Cármenes invitada a la final de la Copa de la Reina –con una amiga en el Atlético de Madrid, Esther González– y en el empate ante la UD Las Palmas. «He visto trabajar bien al equipo, más sereno que el curso pasado y comprometido. Al final el trabajo da sus frutos y ahí están, en Primera», les aplaude. Curiosamente, a partir de esta nueva temporada ambos compartirán marca: Nike.

Lesionada

Laura Bueno lleva tres meses y medio sin pisar el tartán por un edema óseo en la zona tibial de su pierna izquierda, por una sobrecarga al regresar de su pausa tras una exitosa temporada en pista cubierta. «Me agobio, claro, porque es una pelea contra mí misma: por un lado pienso que el año importante es el que viene con los Juegos Olímpicos y por otro quiero correr ya. Mucha gente se preocupa por mi día a día y me siento arropada, pero no descarto ir ni al Campeonato de España ni al Mundial. Quiero recuperarme e intentarlo», informa sobre su situación. «Otro se lo hubiera tomado ya de vacaciones…», apostilla.

Espera que este ascenso a Primera del Granada sirva para visibilizar al resto de deportistas granadinos, también a sus atletas. «Esto beneficia a toda la ciudad porque el fútbol mueve mucho dinero y muchos visitantes, nos pone en el punto de mira. Es gloria bendita», valora la atleta. «Ojalá que si se refuerzan las instituciones nos ayuden algo más y se apueste por el atletismo. No cobramos ni el 2% de un futbolista y a veces trabajamos incluso más. Hay que tirar del deporte granadino hacia arriba», incita Laura Bueno.