Apuesta clara por la continuidad Piña rojiblanca en la victoria ante el Espanyol. / EFE El Granada hace balance tras el cierre del mercado con una estructura definida y saneada que muestra la voluntad por un proyecto sólido JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 8 septiembre 2019, 00:56

La locura del mercado de fichajes veraniego se acabó el 2 de septiembre y cada equipo cerró su plantilla. Competirán los que están. En el caso del Granada serán 23 jugadores de la primera plantilla quienes pelearán con el objetivo inmediato de la permanencia en la categoría a lo largo de 38 duras jornadas, con un balance de cuatro puntos en las tres primeras y una goleada al Espanyol a domicilio que invita al optimismo. El conjunto de Diego Martínez se mostró tal cual es: serio, sólido y convencido. Coherente con su entrenador como coherente ha sido la política seguida por la dirección deportiva del club durante los meses de julio y agosto en cuanto a sus incorporaciones, con respeto por una serie de bases fundamentales que hablan a las claras de una apuesta por la continuidad y el equilibrio en todos los ámbitos en una estructura definida y totalmente saneada.

Las premisas básicas de la entidad con el ascenso a Primera no fueron otra que el respeto y la confianza hacia la base que consiguió la hazaña. Trece jugadores de la plantilla que peleó en el fango de Segunda el curso pasado sudarán sangre por cada punto en la máxima categoría del fútbol español. Siguen porque mantienen su contrato en vigor Rui Silva, Germán Sánchez, Álvaro Vadillo, Antonio Puertas, Ramón Azeez, Aarón Escandell, Quini, Ángel Montoro y Adrián Ramos, mientras que se renovaron las relaciones de Víctor Díaz y Álex Martínez (hasta 2022 y 2021) y se afrontaron tanto la ejecución de la opción de compra obligatoria por Fede Vico, de 250.000 euros con el Leganés, así como la nueva cesión de José Antonio Martínez desde el Eibar, esta temporada con una opción preferente a la conclusión de la misma.

Los movimientos del Granada en verano, con un tope salarial aproximado de 35 millones de euros y un presupuesto de hasta 60, se tradujeron en catorce incorporaciones –incluidas las renovaciones, la compra de Vico y la nueva cesión de Martínez– y diez bajas. El salto de calidad pretendido por Diego Martínez y compañía se saldó con los refuerzos de Domingos Duarte, Darwin Machís, Yan Eteki, Yangel Herrera, Carlos Fernández, Maxime Gonalons, Neyder Lozano, Roberto Soldado, Ismail Köybasi y Carlos Neva. Implicaron traspaso las operaciones de Duarte, por tres millones de euros con un 25% sobre futura venta para el Sporting de Portugal; Machís, por otros tres millones hacia Udinese que podrían incrementarse por objetivos aunque Pozzo se guardó una opción de compra futura; y Eteki, por quien se pagó aproximadamente un millón al Sevilla después de que el club hispalense lo repescase del Almería por la mitad y con la posibilidad de recuperarlo en el futuro con un nuevo traspaso. En total, una inversión en traspasos de aproximadamente 7,25 millones. Sólo Mallorca, Valladolid y Athletic habrían gastado menos.

Cada futbolista que se ha incorporado a la nave rojiblanca sin traspaso mediante posee una situación diferente. De estos, cuatro aterrizan cedidos, tres lo hacen libres y uno, Carlos Neva, promociona desde el filial. Por Yangel Herrera y Maxime Gonalons se acordaron opciones de compra con Manchester City y AS Roma, respectivamente. Por el francés se trataría de un desemboloso obligatorio de cuatro millones en caso de permanencia mientras que por el venezolano no ha llegado a trascender la cuantía. No incluyen estas cláusulas, por más que se pretendiese desde la dirección deportiva rojiblanca, los contratos en forma de préstamo de José Antonio Martínez (Eibar) y Carlos Fernández (Sevilla), por más que por el primero se mantenga una opción preferencial en caso de que no tuviera sitio en el conjunto armero para la 2020/21. Firmaron tras expirar sus relaciones contracturales Roberto Soldado e Ismail Köybasi (Fenerbahce) y Neyder Lozano (Elche).

En cuanto a las salidas, el Granada dejó ir traspasados a Sergio Peña (FC Emmen) y Adri Castellano (Numancia), este último con opción de recompra y sin dejar ninguno de los dos un ingreso importante; cedidos a José Antonio González (Córdoba) y Bernardo (Alcorcón) y rescindidos a Raúl Baena (ya en el Atromitos griego), Nico Aguirre, Pablo Vázquez (Badajoz), el retirado Fran Rico y los despedidos, y en manos de la AFE, Rodri Ríos y Juancho.

Consenso idiomático

La apuesta no sólo por la continuidad respecto al curso pasado sino hacia el futuro queda ratificada por el hecho de que hasta 19 jugadores de la actual plantilla se encuentran vinculados en propiedad, con apenas cuatro cedidos. Un escenario radicalmente opuesto al de otras temporadas, durante la alianza entre Gino Pozzo, Quique Pina y Juan Carlos Cordero y en la primera de la 'era Jiang', cuando llegaron a ser hasta 23 prestados.

Tampoco puede discutirse esta temporada en qué idioma se gastan las bromas en el vestuario. Trece futbolistas españoles tirarán del carro, a los que se suman con la doble nacionalidad tanto el venezolano Darwin Machís como el camerunés Yan Eteki. Completan la plantilla los portugueses Rui Silva y Domingos Duarte, el nigeriano Ramón Azeez y los colombianos Adrián Ramos y Neyder Lozano, plenamente adaptados a nuestro país, junto al turco Ismail Köybasi y el francés Maxime Gonalons, que ya conoce Andalucía de su etapa en el Sevilla el curso pasado. Nada que ver con el último 'adiós' del Granada a la máxima categoría, cuando se hizo con el dudoso honor de reunir hasta once nacionalidades diferentes en una misma alineación, en una goleada 4-1 al Betis. En aquella plantilla no sólo había jugadores que no dominasen el español, sino que tampoco el inglés.

Cantera y femenino

En el desayuno informativa que el Granada convocó el pasado miércoles se expusieron también las situaciones del resto de equipos principales de la cantera así como del femenino que dirige Roberto Valverde, ya como responsable deportivo de la sección además de entrenador. En resumen, se incidió en la retención de talento con casos como los de Isma Ruiz y Antonio Aranda, internaciones en categorías inferiores e incluidos en la primera parte de la pretemporada de los de Diego Martínez tras haber completado la mejor temporada en la historia del Juvenil, o en la unificación de programas de entrenamiento.

Con la salida del colombiano Juergen, que se fue al Watford, se rompió definitivamente con el fondo de inversión vinculado a Gino Pozzo, lo que quiere decir que todos los activos del club son propios. De los 22 jugadores que componen la plantilla del Recreativo Granada de David Tenorio, quince son sub-23. Es decir, podrían reforzar al primer equipo durante la temporada. Estos son Unai Etxeberria, Viedma, Adri Rivas, Yael Ballesteros, Caio Emerson, Jaime Garijo, Luka, Jordan Sebban, Rui Pedro, Montoro, Echu, Isma Ruiz, Antonio Aranda, Mario, Gonçalo Tavares y Adri Butzke. En el filial se produjeron 17 incorporaciones, entre ellas cuatro renovaciones, con nueve continuidades y seis bajas, cuatro por traspaso (Hongla, Samba, Abdel y Juergen). También podrán contar con los once jóvenes inscritos en el Huétor Vega en Tercera.

Estos valores tan claros tanto en el primer equipo como en su cantera se respetan en el conjunto femenino, que se estrena hoy en la nueva 'Reto Iberdrola - Grupo Sur'. Satisfechos con el rendimiento de las de Valverde, se ha mantenido la base y se han reforzado todas las líneas con hasta siete fichajes. Principios inamovibles de un proyecto rojiblanco que camina con pasos firmes.