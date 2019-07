Un error informático en la plataforma para abonados despierta cientos de quejas

Cientos de aficionados del Granada se llevaron ayer un disgusto al intentar abonarse a su equipo para la próxima temporada a través de la nueva plataforma online habilitada por el club. La saturación de operaciones una vez abierta esta vía a las dos de la tarde provocó que cientos de abonados sufrieran un error informático que acabó con cargos múltiples en sus cuentas, sin los asientos deseados y en algunos casos con la información de otra persona. Las quejas, que ya habían comenzado a primera hora de la mañana ante el retraso en la apertura de la plataforma, se extendieron a raíz del descubrimiento de estos cargos y terminaron con cientos de afectados en las taquillas de Los Cármenes desde las cuatro de la tarde en busca de una solución. El club solucionó el error y emitió sus disculpas pasadas las ocho de la tarde, cuando comenzaron a efectuarse las devoluciones.

Las caras en la cola frente a las taquillas evidenciaban un enfado serio. «A mí me habrán cobrado por lo menos ocho o nueve veces, tres seguro, porque pagué con tarjetas por las que me retiran el dinero más adelante y no sé exactamente cuánto puede haber sido, al menos mil y pico euros», aseguraba, resignado, Fernando. Entre los presentes en la cola a las siete de la tarde, muchos recordaban que un afectado llegó a ver retirados de su cuenta hasta 5.000 euros. «El problema es que no te bloqueaba el asiento y entonces lo seguías intentando porque se mantenía el error y tenías que empezar otra vez. El dinero lo retiraron más tarde», pusieron varios aficionados molestos en común.

Fernando y María explican que sufrieron «hasta seis errores en el último paso del proceso, después de esperar toda la mañana, hasta que al final me dio la opción de pagar con mi número de cuenta». «Me siguió saliendo error y llamé a mi banco. Me dijeron que el cargo se había hecho y que estaba pendiente de cobrarse. Tengo tres cargos de 300 euros pero siempre me dio error», concreta él. «Me han dicho que me van a devolver el dinero y que lo intente entonces, pero a ver los asientos que me quedan...», suspiraba Fernando. «Yo ya sé que mis asientos los tienen ya otros», saltaba una persona más tarde en la cola.

Francisco, que acudió desde Guadix con sus hijos, tuvo un problema distinto. «Pagué bien a la primera pero en el comprobante me salieron los datos de otra persona y un asiento que no es el mío, más caro y de una renovación», se encoge. «Nosotros intentamos ponernos en contacto con el club pero nos fue imposible. No respondieron a nuestros correos y tenían descolgado el teléfono. Nos cobraron hasta cuatro veces», sostuvo Andrés.

Quienes acudieron ayer a Los Cármenes se marcharon con una copia de un escrito –a mano– que se queda el club admitiendo el error y asegurando la devolución.

Subsanado

El Granada se dirigió a los afectados a las siete de la tarde por mensaje de texto para tranquilizarles y rogarles que lo volvieran a intentar. Una hora más tarde emitió un comunicado oficial con sus explicaciones y sus «más sinceras disculpas».