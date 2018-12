Granada CF El Granada vuelve a preguntar por Dani Ojeda Dani Ojeda choca la mano con Griezmann durante el partido del Leganés con el Atlético / LaLiga El extremo canario que milita en el Leganés ya estuvo en la órbita rojiblanca en verano RAFAEL LAMELAS Granada Viernes, 14 diciembre 2018, 01:08

El Granada ha vuelto a un rastro anterior durante su actual ronda de contactos para posicionarse de cara al mercado invernal de fichajes. El club ha preguntado al Leganés por la posibilidad de que le cedan al extremo canario Dani Ojeda, un futbolista que estuvo en la órbita rojiblanca este verano. Al final la operación no cuajó debido, en parte, al buen papel del jugador en la pretemporada de los pepineros, en la que marcó tres goles pese a partir de banda y convenció de su continuidad al entrenador Mauricio Pellegrino.

De hecho, Ojeda arrancó en los planes del técnico, disputando 27 minutos en San Mamés en el debut liguero y siendo titular en la jornada dos ante la Real Sociedad. Sin embargo, pasó al ostracismo y no volvió a aparecer en la pizarra del míster hasta comienzos de noviembre, cuando participó en la segunda parte del encuentro que el Leganés empató en Butarque ante el Atlético de Madrid. Una semana después apareció en el once inicial en la visita a Montilivi cerrada con un 0-0, en la que fue sustituido en el acto final. Desde entonces no ha participado en competición y se ha quedado fuera de las últimas convocatorias por decisión técnica.

Ojeda es un futbolista con polivalencia en ataque, que puede actuar por los dos costados, preferentemente el izquierdo, aunque se adapta a la mediapunta e incluso puede ejercer de referencia. De hecho, en las categorías inferiores de la UD Las Palmas fue su máximo goleador histórico, acumulando 450 goles durante los 14 años que militó en las mismas. Tras pasar por su segundo filial se marchó al Telde, conjunto canario de Tercera. Allí fue pichichi, con 23 dianas, y le captó el Nástic de Tarragona. El conjunto grana le dejó en su filial, el Pobla de Mafumet, pero en el mercado de invierno de 2017 lo incorporó el Lorca FC, que esta campaña acabó ascendiendo a Segunda. Ojeda anotó cuatro tantos en trece partidos.

La pasada temporada no fue fácil para el conjunto murciano, que se ancló en la parte de abajo y acabó descendiendo. Pese a ello, Ojeda brilló. En 33 partidos disputados marcó siete goles, uno de ellos en la Copa del Rey. Esto le valió para llamar la atención de la secretaría técnica del Leganés, que le firmó por tres temporadas con la opción de que se fuera en préstamo el primer año. El Granada estaba al acecho. Las relaciones entre clubes son muy buenas. Los rojiblancos liberaron de su vinculación a Rubén Pérez este verano, que ya tenía un acuerdo para continuar con los pepineros, y estos cedieron al centrocampista Fede Vico, que había acabado contrato en el Lugo, asumiendo gran parte de su carga salarial, un alivio para las arcas nazaríes.

Esta sintonía iba a continuar con el pase durante una temporada del central Rodrigo Tarín, otra inversión del Lega, en este caso procedente del Barcelona B. Sin embargo, el cuadro nazarí se echó atrás por sus problemas con el control financiero, priorizando en otras gestiones, y al final este joven futbolista, que también puede actuar de lateral derecho, empezó a entrar en los planteamientos de Pellegrino hasta que sufrió una lesión. En este caso, Tarín sí cuenta y no está prevista su salida en el bazar navideño.

Hay otros equipos de Segunda división que se han interesado por los servicios de Dani Ojeda. Uno de los que ha salido a la luz es el Córdoba, en cuyo banquillo está ahora Curro Torres, quien le dirigió en Lorca durante la primera vuelta de la campaña pasada. Los problemas financieros de los blanquiverdes y su propia situación deportiva complican que estos sean un rival para un Granada que, de momento, pasea también su condición de líder.

El interés por Ojeda corresponde al alejamiento de Ivi, extremo del Valladolid prestado por el Levante. Pese a que el míster pucelano, Sergio González, le dejó fuera de la convocatoria en el último partido de Liga, aún parecen confiar en que aporte sus cualidades al proyecto. Sí salió de inicio en Copa. El madrileño protagonizó un asunto polémico hace unos días, cuando acudió como espectador a la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu tras quedarse fuera de la lista de los blanquivioletas por decisión técnica, un acontecimiento que se disputaba a una hora similar al encuentro de sus compañeros. Publicó una nota en una red social que luego retiró.

Defensas

El Granada busca también zagueros que completen su retaguardia ante la falta de efectivos y la posible salida de Pablo Vázquez en busca de más oportunidades. Con independencia de que el exfutbolista del filial salga o no, la defensa ha estado funcionando con tres centrales y tiene a sus dos laterales izquierdos lesionados. La adaptación de Víctor Díaz, que puede jugar por dentro, y la de Quini, capaz de cumplir en los dos flancos, han resuelto las distintas coyunturas durante estos meses, pero pueden llegar nuevos problemas. Como poco, parece que los rojiblancos traerán un elemento para la parte de atrás, aunque no se descarta que sean dos.