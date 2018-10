Exrojiblancos Granada CF | La vida lejos de Los Cármenes A la mayoría de los que se marcharon del Granada este verano les va bien | Dos jugadores son aún propiedad rojiblanca: Peña ha vuelto a ser citado por Perú al jugar en el Tondela y Raúl Baena comienza la liga australiana el día 20 RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 10 octubre 2018, 00:59

La vida sigue lejos de Los Cármenes, como pueden comprobar los quince futbolistas que abandonaron el Granada el pasado verano. Cada uno emprendió aventuras distintas y la mayoría está encontrando su sitio allí donde ha aterrizado. De todos ellos, dos son aún propiedad rojiblanca. Uno, Sergio Peña, está muy feliz; el otro, Raúl Baena, comenzará a competir dentro de dos fines de semana.

Nueva llamada de Gareca tras el fiasco del Mundial Sergio Peña

En la madrugada del 4 de junio, horario español, se difundió el comunicado que Sergio Peña jamás quiso leer. La Federación Peruana de Fútbol informó de que el centrocampista quedaba desconvocado de su selección y que, por tanto, no iría al Mundial de Rusia. La inclusión de su tío Paolo Guerrero obligaba a una salida para cuadrar la lista de 23 desplazados y al final fue su sobrino quien abandonó la concentración.

La decepción resultó palpable en el futbolista del Granada, que se había pasado los últimos meses más fuera que dentro de los planes del equipo rojiblanco, obsesionado como estaba con la cita mundialista. Quizás la falta de ritmo competitivo afectó al parecer del seleccionador Ricardo Gareca, aunque por su decisión siguiente se intuye que Peña creyó que la clave fue haber militado en Segunda división. Tras el chasco, pensó que lo mejor para su futuro era buscar alguna opción para irse cedido a un club de Primera que le abriera un mejor escaparate y facilitara su vuelta al combinado nacional. El grupo Hope, que gestiona el Granada, pensó que tutorizaría mejor su evolución si lo prestaba a otro equipo de la órbita de la empresa deportiva de John Jiang. Peña acabó así en el Tondela, del campeonato portugués, donde comparte vestuario con otro exnazarí, Ricardo Costa.

Fue suplente en el debut liguero ante el Belenenses, pero comenzó a salir de inicio desde el siguiente duelo, frente al Aves. Marcó el tanto del empate ante el Río Ave en la jornada tres, lo que le afianzó entre los titulares, sobre todo como mediapunta. Gareca le llamó en la ventana de septiembre, aunque lo sacó sólo en los últimos minutos ante Países Bajos y Alemania. Volvió a la rutina con el Tondela de nuevo como enganche. Ahora se encuentra otra vez con Perú, aunque no había sido citado en un principio. La baja por lesión de Jefferson Farfán le ha reabierto la puerta.

Peña estará en principio hasta el verano que viene en Portugal. Tiene contrato con el Granada hasta 2020. Su cláusula de rescisión es de 5 millones si el equipo sigue en Segunda y de 10 si la venta se produce en Primera, tras un ascenso.

La vida entre canguros en el campeón del país Raúl BAena

Raúl Baena fue el penúltimo en abandonar el Granada en el pasado periodo estival. Lo hizo dentro del plazo legal, a diferencia de Javi Varas, que rescindió contrato días después del cierre del mercado español, por lo que no tendrá posibilidad de incorporarse a otro club hasta el invierno. Baena, por su parte, aceptó irse al Melbourne Victory, vigente campeón de la A-league.

La competición arranca para el malagueño el próximo día 20, en el derbi ante el Melbourne City, y también disputará la Liga de Campeones de la Federación Asiática.

En la aventura italiana del club de los Pozzo Darwin Machís

Cuando acabó la pasada temporada una cosa quedó muy clara: a Darwin Machís se le quedaba pequeña la categoría de plata. Pertenecía al Granada pero su dueño real era el exmandatario rojiblanco Gino Pozzo, que, después de su desvinculación del club, no tenía demasiado interés en mantener al venezolano aquí. Máxime sabiendo que contaba con prestaciones para actuar en la élite. Ninguna gran oferta le sedujo en verano para desprenderse del atacante sudamericano, así que lo mandó a Udine para que ayudara a su club italiano, dejando una pequeña cantidad en las arcas rojiblancas a cambio. Allí alterna titularidades con suplencias.

De hacer la pretemporada con el Atleti a Maguncia Kunde

Pierre Kunde pertenecía al Atlético de Madrid y allí volvió tras su experiencia granadinista. Tras reunirse con el club rojiblanco se acordó que completara la pretemporada con el equipo de Simeone, sin embargo, pocos días después una importante oferta llegada desde Alemania cambió los planes de ambas partes. El Mainz 05 pagó 8 millones de euros por Pierre Kunde y allí triunfa el centrocampista. No le ha costado hacerse con la titularidad.

Irregular en Granada, titular indiscutible en Rusia Chico Flores

Tras acabar su contrato de un año en Granada recibió una interesante oferta económica del fútbol ruso y en el Rubin Kazán se ha asentado como titular indiscutible junto a otro español, César Navas.

El francés sigue siendo un 'pupas' en el Lorient Saunier

Nadie puede dudar de la calidad de Matthieu Saunier como defensor. Sólo las innumerables lesiones que sufrió le impidieron mayor continuidad como zaguero en sus dos años en el Granada. Su alto salario y su propensión a las dolencias motivaron su salida. El Lorient, conjunto de la Segunda división francesa, estuvo dispuesto a pagar unos 200.000 euros por su traspaso.

Pero no ha perdido su condición de 'pupas'. Tardó en aparecer entre los titulares por una dolencia que arrastraba de Granada. Se estrenó en la Copa de la Liga ante el Ajaccio con 71 minutos. No continuó en la retaguardia frente al Grenoble. Vino algún problema físico, sobre todo un golpe en un entrenamiento que le tuvo diez días en barbecho. No volvió a una lista hasta el partido del 28 de septiembre frente al US Orléans, en el que se quedó inédito; y saltó cinco minutos en el triunfo ante el Nancy del pasado fin de semana.

Afianzado en un Belgrano que está pasando problemas Menosse

El central uruguayo Hernán Menosse recaló en el Belgrano argentino tras pactar un acuerdo de salida con el Granada, que no contaba con él. Se estrenó como titular ante el San Martín, en un 0-0, aunque se quedó sin actuar en la visita al histórico River Plate, cerrada con el mismo resultado. Últimamente ha conseguido la titularidad. Lleva así tres citas, todas concluidas con derrota de su equipo.

A la caza del ascenso en los Países Bajos Espinosa

Javier Espinosa formó parte de la ronda de contactos del Granada para que volviera al equipo tras su cesión por un año por parte del Levante, pero los rojiblancos no apretaron finalmente por el mediapunta. A pesar de que era reacio a salir al extranjero, firmó por el Twente, reconocido equipo holandés que ahora está en Segunda división, intentando volver a la élite. Llegó con el campeonato empezado y tuvo sus primeros minutos al comienzo de septiembre. Desde entonces es titular indiscutible en un conjunto que va cuarto y en el que hay otros dos españoles:Cantalapierda y Monsalve.

Uno de los grandes culebrones del verano Joselu

Disfruta por fin en Oviedo tras un verano largo plagado de reuniones. El Granada le comunicó que, por su alta ficha, debía buscar nuevos retos fuera para aliviar el ahogo del tope salarial. El Oviedo se posicionó rápido, pero le costó convencer al Granada, que esperaba sacar mayor tajada. Al final fue un traspaso de alrededor de 200.000 euros más una cantidad variable y el ahorro del salario. Ha marcado dos tantos en ocho jornadas en tierras asturianas.

Más manchego que el eso en sólo dos meses Rey Manaj

El albanés ha convencido en sólo dos meses a los dirigentes del Albacete, que van a quedarse con el delantero en propiedad a final de temporada. Tras acabar su aventura infructuosa en Granada, el Inter de Milán lo mandó cedido a tierras manchegas y con tres goles ha presentado sus credenciales para echar raíces allí.

De más a menos en el Deportivo de la Coruña Pedro

Había renovado por un año automáticamente tras jugar los 26 partidos estipulados por contrato con el Granada, pero ni él ni el club estaban interesados en mantener el vínculo, así que se llegó a un acuerdo y se marchó libre al Deportivo, otro recién descendido aspirante al ascenso. Empezó siendo titular pero ha desaparecido de las alineaciones en las últimas semanas.

En medio del convulso ambiente cadista Agra

Su media temporada en el conjunto rojiblanco dejó buen sabor de boca pero no se le ofreció continuar. Quería seguir en España y el Cádiz le ha dado esa oportunidad, pero allí se ha encontrado con una batalla en los despachos que está afectando al rendimiento deportivo del conjunto cadista. El portugués está participando poco.

Un paso anecdótico Hjulsager e Iriondo

Dos futbolistas acabaron el curso como rojiblancos pero apenas jugaron. Hjulsager regresó al Celta, que no le ha encontrado salida este verano, e Iriondo rescindió su contrato con el Athletic y se marchó al Saint Gilloise, de la Segunda belga.