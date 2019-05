El Granada siente la llamada del ascenso

En una de las películas españolas más taquilleras del 2017, La Llamada, Leiva cantada sobre aquello de «hoy sentido la llamada con todo mi cuerpo» para explicar lo que sentía la protagonista -la llamada de Dios para convertirse en monja- en un momento tan importante de su vida como la juventud. El Granada también parece haber recibido un mensaje divino y encara la etapa más importante de la temporada, la última, convencido de lo que debe hacer. Convencido de que puede hacerlo y convencer (o vencer con) los que aún no creen en que el equipo de Diego Martínez está llamado a hacer grandes cosas.

El último duelo ante el Tenerife fue una demostración de poderío de la plantilla rojiblanca. Una primera parte que recordó a la de Zaragoza, con el mismo resultado además (2-0 para los granadinos) y una afición entregada. La segunda ya fue más similar a la del anterior partido en casa ante el Nástic. Contención y concentración para no dejar escapar una victoria que lleva al conjunto granadino a los 70 puntos antes de visitar el complicado estadio Carlos Belmonte de Albacete.

El inicio volvió a ser toda una declaración de intenciones. El Granada fue un volcán y el Tenerife de Oltra solo pudo aguantar once minutos, que fue lo que lo que tardó en empezar a arder su casa. Vadillo había avisado con dos jugadas marca de la casa, pero fue Fede Vico el que demostró una visión de juego por encima de la media al filtrar un pase a Rodri que dejó al once rojiblanco solo ante Dani Hernández, al que batió por bajo (1-0). Con el marcador a favor y la grada entregada el Granada siguió siendo el dueño del partido y Fede San Emeterio el del centro del campo. Vadillo siguió intentándolo a balón parado, pero su remate de falta salió alto (m.29) solo un minuto antes de que Fede San Emeterio aprovechara un regalo de Martínez que, tras un saque de esquina, lo dejó solo en el área ante Dani Hernández, al que le cruzó el balón para delirio de los suyos (2-0). Después de unos esplendorosos 35 minutos, el nivel de juego bajó por parte de unos y otros por lo que hubo poco que destacar en el epílogo de la primera mitad.

2 Granada Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini; Fede San Emeterio, Montoro, Vadillo (Ojeda, m.68), Puertas; Fede Vico (Azeez, m.81); y Rodri (Adrián Ramos, m.73). 1 Tenerife Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz (Alberto, m.83), Jorge Sáenz, Isma López; Undabarrena, Racic, Santana, Raúl Cámara (Montañés, m.50); Borja Lasso (Coniglio, m.67); y Malbasic. GOLES 1-0, m.11: Rodri; 2-0, m.30: Fede San Emeterio; 2-1, m.82: Malbasic. ÁRBITRO Ocón Arráiz (colegio riojano). Amonestó a los locales Fede San Emeterio y Germán así como a los visitantes Suso Santana, Joge Saénz, Coniglio y Malbasic. INCIDENCIAS Partido de Liga disputado ante 14.302 espectadores (cifra oficial).

En la segunda el Granada quiso evitar sufrir, pero no lo consiguió. Y eso que siguió dominando el partido y teniendo ocasiones pero Puertas estrelló en el palo la más clara de los rojiblancos (m.54). El Tenerife intentaba meterse en el partido como fuera pero no encontraba fisuras en una zaga firme hasta que en el minuto 82 Malbasic recibió en el área un centro de Suso Santana desde la derecha y le puso picante a los últimos minutos del encuentro (2-1).

La grada del Nuevo Los Cármenes rugió como el año del último ascenso. Y el Granada creyó. El trabajo más importante estaba hecho y la implicación colectiva ayudó a terminar de ponerle el sello a una valiosa victoria. Puertas y Dani Ojeda no estuvieron acertados a la hora de finalizar las contras más peligrosas de los locales, pero a los de Diego no les hizo falta anotar el tercero. Con su esfuerzo, orden y determinación les va bien. Este Granada no solo compite sino que ilusiona. Si es capaz de dar otro pasito en Albacete habrá que ver quién calma las ganas de viajar hasta la Fuente de las Batallas a una afición que ve lo mismo que los rivales del equipo nazarí: que este Granada ha sentido la llamada del ascenso. Y está dispuesto a dejarse el alma para convertir la utopía en realidad.