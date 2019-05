Fútbol El Granada CF regresará de Mallorca el mismo domingo en un vuelo chárter El Granada sueña con una escena así en caso de ascenso. / P. M. El club ha solicitado un permiso especial a AENA para que el aeropuerto cierre más tarde; no saldrá por la terminal RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 1 junio 2019, 01:52

El Granada CF regresará el mismo domingo desde Palma de Mallorca. Fuentes aeroportuarias confirmaron a IDEAL que el club ha solicitado un permiso especial a AENA para regresar la noche en la que disputa el partido de la próxima jornada de Liga en Segunda división, gracias a un vuelo chárter que ha fletado y con el que también hará el viaje de ida.

Ayer se produjo una reunión entre personal de AENA, Fuerzas de Seguridad y el propio club para pulir el dispositivo. La idea es que el cierre del aeropuerto Federico García Lorca se retrase unos minutos por encima de las 00:15 horas de la madrugada del lunes, con el fin de que al avión le dé tiempo a aterrizar en suelo granadino. Para ello, la expedición tendría que abandonar las Baleares no mucho más allá de las 23 horas. Esto obligará a cumplir con las obligaciones con los medios de comunicación tras el encuentro y los trámites mínimos que tienen lugar tras cualquier cita –como el control antidopaje, por ejemplo– en poco más de una hora.

Si todo sale según lo previsto, el Granada tomará tierra dentro del marco temporal establecido. Si hubiera algún contratiempo, ya tendría que ser desviado a Málaga. La idea es que no sea así y que pueda volver con normalidad a casa, aunque lo que no tendrá sentido es que los aficionados acudan a recibirles allí. El operativo tiene en cuenta que el autobús con el que el grupo saldrá del aeropuerto acuda a la misma pista y que abandone el lugar por la salida que hay junto al bloque de AENA, por lo que los futbolistas no pasarán por la terminal de pasajeros.

La recepción de la hinchada, en todo caso, estará más justificada en el centro de la capital en caso de que el Granada haya conseguido el ascenso de categoría. Si logra confirmar matemáticamente que sube a Primera división, el bus irá hasta la Fuente de las Batallas, que vuelve a estar protegida desde ayer en previsión de que haya celebración de los seguidores nazaríes. Por tanto, ese será el epicentro de la hipotética fiesta por el salto a la élite del fútbol nacional

El Granada saldrá de la provincia hoy, en torno a las 16 horas. Tras el entrenamiento pertinente y el almuerzo en la ciudad deportiva, futbolistas, cuerpo técnico y jugadores acudirán al aeródromo que está en el término municipal de Chauchina. Cubrirán el trayecto de aproximadamente una hora y viente, y harán noche en el hotel AC Ciutat de Palma.

El avión en el que va no es de grandes dimensiones. Al parecer, el Granada ha tenido problemas para encontrar uno mayor debido a la cantidad de vuelos chárter que se concentrarán este fin de semana en Madrid debido a la disputa de la Liga de Campeones entre Liverpool y Tottenham. Los granadinistas que han querido estar en Son Moix –y algunos empleados sueltos del club–, viajarán en los vuelos regulares establecidos con Palma.