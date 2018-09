Granada CF El Granada fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde F.R. Paco Cuenca basó su discurso en el orgullo y los valores que representan el escudo del Granada. «No sólo representan a un equipo, sino también a una ciudad de prestigio» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 5 septiembre 2018, 15:10

La plantilla del Granada, su actual cúpula (al menos la que opera en la ciudad) y demás representantes del club rojiblanco tuvieron hoy un acto protocolario al que fueron invitados por el Ayuntamiento de Granada con Paco Cuenca, el alcalde, a la cabeza. El acto en sí fue breve y, a pesar del caracter institucional de ambos entes, transcurrió de forma distendida.

Paco Cuenca los recibió en la casa consistorial donde, tras presentarse personalmente a cada miembro del club, dio un pequeño discurso en el que quiso recalcar su faceta más personal, la de un aficionado, socio y apasionado del Granada. Cabe destacar que el alcalde, que pertenece al PSOE, fue acompañado por representantes de otros signos políticos y el concejal de Deportes. «Aunque es cierto que no siempre se hace esta recepción, no sé ahora mismo por qué circunstancias -añadió-, mantenemos una estrecha relación con el Granada Club de Fútbol. Estoy aquí para representar el respaldo y el apoyo de este Ayuntamiento, que es vuestra casa. Porque aunque muchos no seáis granadinos sí lleváis algo aquí -señalándose el pecho- que yo identifico con el orgullo de serlo. Para nosotros no es sólo una responsabilidad, sino también una razón de orgullo contribuir con el club. No sólo por la ilusión que genera y por los buenos ratos, que también los da malos, sino porque lo que lleváis en el lado izquierdo del pecho (el escudo) no sólo es el nombre del club, también es el nombre de una ciudad de prestigio cultural, de las ciencias, una ciudad de la que todos hablan bien cuando sales de ella. Ese nombre, el de Granada, representa a miles de personas rojiblancas que tienen los valores y la identidad de una ciudad«, comenzó diciendo.

«Para nosotros es importante colaborar en las infraestructuras, la dotación de recursos y otros acuerdos. Hace unos minutos os hablaba de la magnífica imagen que dejásteis este domingo. Hay mucha gente que no duerme sábado o domingo depende de cómo vea a su equipo jugar y se duerme más tranquila y orgullosa cuando ve que aquellos que representan al Granada se han dejado la piel. Tanto en el césped, como la parte técnica. Al final esos valores de entrega, trabajo en equipo, superación, sacrificio y esfuerzo son los que identifican también esta ciudad«, comentó emotivamente.

«Vuestra ciudad y el Ayuntamiento va a estar con vosotros echando una mano para que sea una magnífica temporada y disfrutemos siempre como este domingo. Ya me ha dicho el míster que no serán igual todas las jornadas, pero yo le he dicho que se busque la vida y os apriete -bromeó-. Pensad que detrás de cada aficionado hay familias con críos que os tienen como modelos de valores, aptitudes y esfuerzos. Haced del deporte también un espacio educativo en la vida. Os animamos, nos tenéis para lo que haga falta y respaldamos el trabajo del equipo técnico, de Pepe (Macanás) y de Antonio (Fernández Monterrubio). Al final van a traer buenos frutos para tener buenos resultados«, terminó diciendo.

Luego habló el capitán del Granada, Alberto Martín, quien quiso dar las gracias al Ayuntamiento y dirigirse a sus compañeros. Empezó despertando una sonora carcajada de todos los presentes. «Es muy complicado hablar aquí después de un político», bromeó. «Veo un grupo genial con mucha ilusión, mucho compromiso y sólo vamos a tratar de revindicarnos para llevar a esta ciudad lo más alto posible. Seguro que conseguiremos mucho éxito, pero lo más importante es que cuando miro a mis compañeros a los ojos veo esa ilusión y sé que vamos a llegar muy lejos«, confesó el portador del brazalete rojiblanco.

Pepe Macanás fue el último en hablar durante el acto. «Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento esta acogida. Queremos defender este escudo con mucho orgullo. Os habla uno que jugó siete temporadas en este club, 37 años casado con una granadina y con seis hijos de aquí, por lo que soy uno más del Granada y de esta ciudad. El domingo me llevé una satisfacción muy grande«, empezó diciendo el exjugador rojiblanco. »Somos una gran familia, y siento de todo corazón a los chicos que tenéis que marcharos del equipo y a los que se han marchado por circunstancias«, expresó apenado. »Todos somos una familia, jugadores, entrenadores, afición y los periodistas, que a veces no entienden el trabajo que hacemos durante todo el día para que luego la pelota entre o no. En el fútbol no siempre dos y dos son cuatro y sabemos que no es tan fácil el ascenso, pero sé que se va a intentar«, comentó antes de desear mucha suerte a todos.

Para acabar, Paco Cuenca entregó al club la insignia de la ciudad y respondió a la broma de Alberto Martín tras el discurso del jugador diciendo que «tiene maneras de político» y le ofreció en tono de broma un puesto entre sus concejales. Tras lo que se procedió a la foto oficial en la que Ayuntamiento y el club posaron de cara a una apasionante temporada.