La Previa El Granada quiere dar el 'sorpasso' Fede Vico será una de las novedades en la alineación del Granada hoy, tras cumplir ciclo de amarillas en Lugo. / P. V. / GCF La derrota del Albacete devuelve la segunda posición a los rojiblancos, que la consolidarán si ganan al Nástic RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 28 abril 2019, 02:04

A partir de las 20 horas de hoy se empezará a conocer el futuro del país a través del escrutinio electoral, pero también el del Granada, que aspira a su particular 'sorpasso'. La derrota del Albacete ayer, que tiene también 64 puntos, ha devuelto el segundo puesto al equipo rojiblanco por la diferencia general de goles, posición que consolidarán en caso de victoria hoy ante el Nástic.

Es una tarde tramposa, como son todas esas que invitan al optimismo desmesurado. La categoría enseña que cualquier exceso de confianza es un error por débil que parezca el rival, aunque los números fríos lo corroboran. Aparece por Los Cármenes el vigésimo clasificado, a once puntos de la salvación. Sólo ha sumado seis como forastero y apenas ha metido cuatro goles fuera de su estadio, el peor registro que se recuerda en Segunda. Y eso que los tarraconenses cuentan con dos delanteros con pasado rojiblanco. Uno es Ike Uche, uno de los fichajes del regreso a Primera, que a sus 35 años atraviesa el ocaso de su carrera;apunta una muesca. El otro es Luis Suárez –colombiano, no uruguayo como el del Barça–, que pasó por el filial y computa cinco.

El Nástic es un conjunto en aparente demolición, cuya directiva parece estar pensando más en la temporada que viene que en la actual. Pero también es el contrario que salvó un empate en su terreno frente al Sporting la semana pasada, que derrotó al Numancia justo tras su triunfo contra el Granada y que se impuso al Albacete en el Nou Estadi hace poco. Esos gestos de reivindicación esperanzan a su entrenador, Enrique Martín.

Todo parece propicio para los nazaríes, pero una ausencia en su alineación hace temblar toda la estructura. Ángel Montoro cumple su tercer ciclo de amarillas del curso y cada vez que desaparece de la alineación, el equipo no gana. Cuando se esfumó por sanción, ambas veces en casa, el Granada no pasó del empate a cero ante Numancia y Extremadura; por lesión no acudió a El Sadar, donde los rojiblancos tropezaron con Osasuna (1-0), ni a Los Pajaritos, con otra caída, esta por 2-1. En su única suplencia, en Tenerife, su escuadra acabó firmando un 1-1 en los últimos minutos, si bien él estaba en el campo en ese momento. Un complejo que superar para los hombres de Diego Martínez.

Si el gallego opta por el sustituto habitual, Ramón Azeez se fijará como pareja de Fede San Emeterio. Así fue en Soria al menos. El técnico no descarta una variante con Fede Vico, aunque no parece una solución de inicio. El regreso del mediapunta cordobés genera un halo de felicidad para sus intereses, pues tiene sentido constructivo, algo que el Granada necesitará para atravesar la poblada defensa catalana.

El ingreso de Vico acarrea movimientos en la zona de 'tres cuartos'. Tras su golazo en Lugo, Álvaro Vadillo continuará en el esquema. Por la otra plaza se debaten Antonio Puertas y Dani Ojeda. El almeriense arrastra molestias desde el encuentro en el Anxo Carro, en aquel golpazo contra la publicidad hacia la que le empujó Vieira. El canario pasa por un momento aciago de juego, pero si su compañero no se recupera, será de la partida. La duda quedará desvelada en las próximas horas si entra en la citación.

La otra cuestión, eterna, es quién llevará el ariete. Rodri malogró una ocasión tremenda la jornada pasada, pero fue objeto del penalti que catapultó a los nazaríes. Ramos fue quien lo transformó y luchará con él por el mismo puesto.

El Nástic, por su parte, recupera a Thioune en la medular pero no podrá contar con Fali por sanción. Tampoco se desplazó Javi Márquez, otro con pasado rojiblanco, que empezó como capitán el ejercicio de la debacle del descenso.

Se presume una tarde agradable en lo meteorológico, en busca de un triunfo fundamental para los intereses locales. Después habrá tiempo de saber el destino de España.