La crónica Granada es de Primera 01:53 / / RAMÓN L. PÉREZ El equipo rojiblanco empata en Mallorca, pero se beneficia del triunfo del Málaga en el Carlos Belmonte para regresar a la máxima categoría ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 00:30

El Granada ha vuelto. El 4 de junio de 2019 quedará grabado a fuego como un día grande en la historia del club. El equipo rojiblanco, fiel a su filosofía de sufrir antes de celebrar un éxito, no pudo vencer en Mallorca (1-1) y tuvo que esperar un resultado positivo en un Albacete-Málaga que se alargó hasta el minuto 98, pero que acabó con un triunfo malaguista que sabe a gloria para el granadinismo.

La afición rojiblanca merecía una alegría así después de dos años de sinsabores. Dos años de decepciones, llantos y caras largas que llegan a su fin con el éxito de este Granada de Diego Martínez, un equipo de autor que ha asaltado el cielo con el 'pasito a pasito' como lema y con la cultura del esfuerzo como filosofía de vida.

El partido en Palma de Mallorca no fue el mejor de la temporada, ni falta que hizo. Este Granada, al que su afición acompañaría al fin del mundo, ya tenía en el zurrón los ingredientes con los que se cocina el éxito. Las once victorias en casa, los triunfos en campos tan complicados como el del Málaga o el del Albacete, los puntos amarrados en campos donde no pudo ganar como Las Palmas, Cádiz o Almería... Todo ayudó para que el sueño se haya hecho realidad. Para que el Granada de Diego, que hace unos meses no entraba en las quinielas para subir directo porque había equipos con mucho más poderío económico, esté el año que viene entre los 20 mejores del fútbol español.

1 Real Mallorca Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Estupiñán; Pedraza (Baba, m.60), Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Leo Suárez (Valcarce, m.84), Lago Junior y Budimir (Abdón Prats, m.78). 1 Granada CF Rui Silva; Víctor Díaz, Bernardo (Ojeda, m.84), Germán, Quini; Fede San Emeterio, Montoro, Puertas, Vadillo; Fede Vico (Pozo, m.71); y Rodri (Adrián Ramos, m.67). goles 1-0, m.68: Salva Sevilla; 1-1, m.88: Fede San Emeterio. árbitro Arcediano Monescillo (colegio castellano-manchego). Amonestó a los locales Pedraza y Estupiñán así como al visitante Quini. INCIDENCIAS Partido de liga disputado en el estadio de Son Moix ante 13.839 espectadores (cifra oficial).

La primera parte fue de mucho orden y mucha igualdad. Un pulso entre estatuas, entre dos brazos inmóviles. Mucha intensidad, mucha emoción y pocos acercamientos peligrosos. Fue un acontecimiento en Albacete lo que hizo sonreír al granadinismo por vez primera en esta mágica noche. Ontiveros, que en su día prefirió no vestir la camiseta del Granada, adelantaba al Málaga en el Carlos Belmonte y ponía a los rojiblancos mirando para Primera. El Mallorca achuchó algo más en la recta final del primer tiempo, en la que Rui Silva protagonizó una doble parada maravillosa en una jugada de mucho enredo que acabó con Budimir en el suelo y la parroquia mallorquinista pidiendo que el árbitro señalase un dudoso penalti.

En la reanudación las buenas noticias continuaron llegando desde La Mancha. N´Diaye puso el 0-2 en el marcador del Carlos Belmonte y Granada fue una fiesta. En las gradas de Son Moix también se preparaba el cava. El regreso estaba más cerca que nunca. Zozulia puso el 1-2 en Albacete con media hora por delante y Salva Sevilla adelantó a los bermellones al aprovechar un centro al área de Sastre (1-0). Había nubarrones, pero este Granada no conoce el significado de la palabra rendirse. Es por ello que ha conectado tan bien con su afición, que ahora sale en masa rumbo a la Fuente de las Batallas. En la fase en la que a más de uno le temblaba todo el cuerpo Fede San Emeterio cabeceó en el área un centro de Vadillo y puso la Primera a tiro. Un 1-1 que equivale a fiesta. Un resultado que, con la ayuda del eterno rival, demuestra que es cierto lo que el granadinista David Tenorio ha repetido tantas y tantas veces en el vestuario a lo largo de la temporada: que un rebaño unido dejó al león sin cena. Y en los campos de Segunda el que más hambre de gloria ha demostrado es el equipo que pasea el nombre de la ciudad de La Alhambra. Enhorabuena Granada.

