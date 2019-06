Granada CF El Granada peleará por retener en su plantilla a Fede San Emeterio Fede San Emeterio, en el centro, celebra el ascenso junto a sus compañeros. / /R.L.P. Pozo tiene un año más de vinculación con el Sevilla, por lo que en el club hispalense tendrán que decidir si renuevan al jugador o exploran otras formulas ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 8 junio 2019, 02:06

En la lista de deseos del Granada de cara a la temporada 2019/20, la del regreso a Primera, está un jugador que hasta el 30 de junio está oficialmente cedido al club, pero que pertenece al Real Valladolid: Fede San Emeterio.

El mediocampista cántabro ha sido una de las piezas fundamentales en los esquemas de Diego Martínez, que ha encontrado en él al socio perfecto para acompañar en el doble pivote a Ángel Montoro. Ahora bien, la posibilidad de ficharlo a precio de ganga (dos millones de euros) ya no es posible porque no se cumplieron los dos requisitos necesarios para que esta cláusula de su cesión se activase: que el Granada ascendiera a Primera (la parte que sí se ha cumplido) y que el Valladolid descendiese a Segunda (la parte que no). Desde el club rojiblanco tratarán de insistir y, aunque en principio el Valladolid cuenta con él, no quieren descartar esta posibilidad.

De momento el club pucelano se remite a su cláusula de 12 millones, pero el Granada está dispuesto a invertir y la postura que tome el jugador y la del técnico de los blanquivioletas, Sergio González, puede resultar clave para saber si este fichaje termina siendo una opción viable o no.

Por otro lado, el futuro del mediapunta Alejandro Pozo tampoco está claro. Termina contrato con el Sevilla en 2020, por lo que su escenario está abierto a diferentes opciones. El club hispalense puede renovarlo y plantearse una nueva cesión como la de este año al Granada o traspasarlo en el hipotético caso de que estime que no va a ser útil dentro del proyecto que desde hace unos días lidera el ex seleccionador nacional Julen Lopetegui. Además, el diario As ha apuntado que el Granada también está interesado en el centrocampista del Valencia Fran Villalba, que este curso ha jugado en el Numancia y que es pretendido por varios clubes de la parte media-baja de Primera, como son Espanyol, Betis o Celta.