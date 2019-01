Dani Ojeda «Granada es el mejor sitio para seguir creciendo» PEPE MARÍN El jugador cedido por el Leganés se confesó ilusionado por la oportunidad de ayudar a un equipo que va en una «muy buena línea» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 15 enero 2019, 13:42

El último fichaje del Granada, Dani Ojeda, fue presentado tras su primer entrenamiento como rojiblanco. Acompañado de Monterrubio y Fran Sánchez, el canario se mostró feliz por llegar al Granada, un club muy cercano que le ha ilusionado desde que demostrara su interés por él.

Antonio Fernández Monterubio fue quien dio la bienvenida al jugador. «Te agradecemos las ganas que has puesto en estar con nosotros, sabíamos que había más opciones. Gracias por elegirnos. Te vas a encontrar gente con mucha ilusión que te va a facilitar la integración para que sea lo más rápida posible y te pedimos que nos ayudes en nuestro 'pasito a pasito'. Ya verás lo bien que se vive en esta ciudad».

Fran Sánchez tomó la palabra para definir a Ojeda como un jugador polivalente, rápido y muy vertical que rompe bien al espacio. «Desde el principio quiso venir al Granada y eso facilitó las negociaciones. Viene con muchas ganas de sumar en un equipo que está haciendo un gran trabajo», comentó el gerente deportivo. Cuestionado por el mercado, Sánchez aseveró que «Bernardo y Dani eran nuestras prioridades. El mercado cierra el 31 y no descartamos nada, todos queremos lo mejor para el equipo. Estamos muy felices con los nuevos jugadores y no incorporaremos nada si no es muy interesante».

Ya en poder del micro, el nuevo fichaje nazarí quiso agradecer al Granada su interés. «A través de excompañeros se me habló muy bien del club y de la ciudad. La línea que están llevando este año es muy positiva y vengo con muchas ganas de continuarla. Gracias a la afición, que me ha mostrado mucho cariño por redes sociales», se presentó antes de someterse a las preguntas de los medios:

- DECISIÓN DE IR AL GRANADA: «El interés de este equipo ha sido muy grande. El míster también se puso en contacto comigo para hacerme saber que podría ser importante. Es el mejor sitio para seguir creciendo a nivel personal».

- COMPETENCIA: «Yo vengo a ayudar y a complementar a los que ya están. No sólo en mi posición, todo el equipo está haciendo una gran campaña. Aportaré verticalidad y puedo hacer goles para ayudar».

- LLEGADA: «Me he encontrado con un grupo cercano, gente muy cercana que desde el primer momento intenta ayudarme. La primera impresión es muy importante».

- ¿DÓNDE PREFIERE JUGAR?: «Normalmente juego por la izquierda, pero puedo hacerlo donde el míster me requiera».

- CONFIANZA DEL LEGANÉS: «Le agradezco la posibilidad de dejarme venir aquí. Salir y tener mayor participación era lo mejor para todos»

- GOLEADOR: «Fui el máximo goleador en el filial de Las Palmas, jugaba más adelantado y, aunque ahora lo hago en otras posiciones, siempre quiero estar cerca del área y buscar el gol. Esa es mi intención para ayudar al equipo».

- MAYOR SORPRESA: «Es complicado cuando llegas a un grupo nuevo encontrar tanta cercanía de los compañeros, los trabajadores del club,... Estoy muy contento. También me sorprendió la Ciudad Deportiva y los medios que tiene este club para trabajar».