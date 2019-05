Segunda División Al Granada se le atragantan los finales de los partidos Alberto Martín charla con el resto de sus compañeros tras celebrar el gol de Rodri al Cádiz. / R. L. P. El equipo ha encajado sus cinco últimos goles en contra en los quince minutos definitivos de los encuentros ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 1 junio 2019, 01:54

En una época en la que tanta gente anda sensible por el polémico final de Juego de Tronos al Granada también se le empiezan a atragantar los últimos momentos de sus partidos. Es el equipo de Diego Martínez un conjunto que tradicionalmente ha defendido mejor en las primeras partes que en las segundas –no encajó ningún tanto en el primer acto durante las 13 primeras jornadas de Liga– pero, conforme ha ido avanzando la temporada, la escuadra rojiblanca se ha acostumbrado a lamentar goles encajados en los últimos minutos, un quebradero de cabeza para todos los que desean el bien de la institución.

No todos los goles recibidos le han costado puntos al equipo, pero más de un aficionado sí que habría agradecido el no tener que morderse las uñas hasta que el árbitro de turno decidiese pitar el final del partido. La mala racha del Granada en los últimos quince minutos de sus encuentros tuvo su punto de partida en el Anxo Carro de Lugo. En el vetusto estadio del equipo gallego, los rojiblancos horizontales se las prometían muy felices tras haberse adelantado por 0-2, pero un tanto de Cristian Herrera en el 75 de partido obligó a los pupilos de Diego Martínez a extremar precauciones para que no escapara esa mínima ventaja en un encuentro tan importante (1-2 final).

El triunfo en casa por 2-0 ante el Nástic sirvió de puente entre el citado duelo en Lugo y el siguiente en Oviedo, correspondiente a la jornada 37, en el que el Granada no pudo pasar del empate (1-1). Los rojiblancos se habían adelantado en el marcador gracias a un formidable disparo de Fede Vico y su trabajo defensivo estaba siendo un éxito hasta que un error del que quizá sea su defensa más fiable, Germán Sánchez, permitió a Ibra recoger un balón sin dueño junto a la frontal del área y establecer el 1-1 definitivo.

Suspense inesperado

La siguiente experiencia del Granada como local también acabó con un triunfo de los nazaríes, pero con más suspense del deseado. Los de Diego Martínez habían dejado bastante encarrilado su choque ante el CD Tenerife con los tantos de Rodri y de Fede San Emeterio durante el primer tiempo. Sin embargo, un despiste en el 82 fue aprovechado por Malbasic para subir el 2-1 al marcador y generar incertidumbre en las gradas del Nuevo Los Cármenes, donde la hinchada local al fin pudo respirar tranquila cuando el trencilla Ocón Arráiz señaló el camino hacia los vestuarios.

En el Albacete-Granada la tendencia a encajar en los últimos minutos estuvo cerca de romperse si Rey Manaj o Roman Zozulia hubiesen sido más precisos en el área rival durante los minutos de mayor dominio castellano-manchego (los últimos de la primera mitad), pero el Granada supo danzar en mitad de la tormenta y el gol que anotó Adrián Ramos nada más salir del banquillo en el Carlos Belmonte (m. 76) sí que fue muy bien defendido por sus compañeros en el tramo final de un encuentro que puso al Granada más cerca de la 'liga de las estrellas' que en ningún otro momento de la temporada (0-1 final).

No obstante, lo que bien empieza no siempre bien acaba para este Granada que es bastante fiable en defensa pero que se está golpeando demasiadas veces con la misma piedra. El último encuentro ante el Cádiz empezó de manera maravillosa para los intereses del granadinismo (con un gol de Rodri en el minuto 11), pero el equipo cadista insistió en buscar el empate especialmente durante la segunda mitad y en el 77 de partido Aketxe armó un disparo de 'folha seca' que sorprendió a Rui Silva y dejó sin fiesta a los más de 18.000 seguidores del Granada congregados en el Los Cármenes. Encajar nunca es agradable para ningún equipo, pero saber cuidar los marcadores en los minutos finales de los partidos es un arte que el Granada debe recuperar para evitar que suene cualquier tipo de alarma en un momento de la competición en el que el plantel está a solo un 'pasito' de cruzar las puertas del paraíso.