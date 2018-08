Mercado El Granada logra inscribir a sus futbolistas dentro del tope salarial P. V. / GCF Le queda margen para cerrar a Alejandro Pozo y para alguna operación más durante las dos últimas semanas de mercado Viernes, 17 agosto 2018, 00:23

El Granada ha logrado inscribir a todos sus futbolistas dentro del control financiero, con algo de margen aún para acometer algunas operaciones más, como la inminente de Alejandro Pozo, en el tramo final de mercado. La bajada presupuestaria, debido a la ausencia de la ayuda al descenso, la caída en partidas como los derechos televisivos o la falta aún de un patrocinador principal, no ha impedido que pueda superar esta barrera, incluso asumiendo de momento los salarios de algunos jugadores que no entran en los planes, como Raúl Baena o Javi Varas, o los del fondo de inversión vinculado a Pozzo, como Hongla, Corozo –lesionado–, más los juveniles Juerguen y Franklin. A todo ello hay que agregar a Fran Rico, al que le quedan unos cinco meses de recuperación y que cuenta con emolumentos altos. Tendrá ficha. Hoy se oficializarán todos los dorsales.

El Granada ha conseguido encajar todo por su ardua política de bajas, que ha ocasionado que renuncie a algunos activos importantes. Los casos más incómodos han sido los de Joselu o Saunier. A dar aire contribuyeron los traspasos de Carcela y Krhin o la rescisión de Rubén Pérez, Menosse o Pedro. Machís, al ser del fondo, apenas deja minucias. Sergio Peña se fue cedido.

Los nazaríes no son los únicos que se han topado con problemas a la hora de adaptarse al límite salarial. El Elche, su rival de mañana, no ha podido tramitar las licencias de todos sus jugadores con contrato en vigor y, según apunta el diario Información, la entidad franjiverde por el momento optará por inscribir a los 18 futbolistas que Pacheta convoque para el primer partido de Liga, teniendo la obligación de «ir cuadrando números y dar de alta el resto». El Córdoba logró margen para apuntar a uno de sus fichajes, Bambock, que se une a Luis Muñoz, otra novedad, y la vuelta de Piovaccari. Edu Ramos sigue sin poder jugar de momento.