Mercado Granada y Leganés esperan cerrar hoy la cesión hasta junio del extremo Dani Ojeda CD LEGANÉS El jugador se incorporará a la disciplina rojiblanca la próxima semana tras no jugar en Copa del Rey en el Bernabéu F. RODRÍGUEZ / R. LAMELAS GRANADA Viernes, 11 enero 2019, 01:30

La cesión del extremo Dani Ojeda al Granada se ultimó ayer y este viernes quedará cerrada entre el equipo rojiblanco y el Leganés, propietario de sus derechos. Todo está ya a expensas de los tiempos que quieran marcar para anunciar su llegada en préstamo hasta junio, en principio sin opción de compra para los nazaríes.

Ojeda recalará en una categoría en la que brilló con luz propia el pasado curso, cuando defendía el escudo del Lorca. Aunque acabó descendiendo, el canario llamó la atención de varios clubes de Primera y Segunda, entre los que se encontraba el propio Granada. Finalmente fue el Leganés el que adquirió sus servicios y decidió mantenerlo en sus filas, a pesar de que los rojiblancos ya solicitaron su cesión este pasado verano.

En su fichajes no se documentaría la posibilidad de adquirir sus derechos de manera definitiva en junio, aunque en caso tener una participación intensa y que el equipo ascendiera podría cambiar este escenario. Este refuerzo responde a la intención de la directiva de sumar otra pieza con polivalencia en ataque. La Liga 1|2|3 es tan dura como extensa y el cuadro demandaba alternativas para cuando las sanciones y lesiones mermen la baraja de Diego Martínez, algo que el gallego reconoció que ocurrió con la ausencia de Puertas ante el Albacete .

IDEAL avanzó el 13 de diciembre que el Granada se había vuelto a interesar por Ojeda y en la primera semana de enero se agilizaron los contactos hasta fructificar. El Leganés quería mantenerlo hasta después del duelo copero ante el Real Madrid del que ya se ha jugado el encuentro en el Bernabéu sin participación del que será nazarí, pero no llegará al siguiente partido. Los clubes serán los encargados de marcar los tiempos para oficializar la llegada. A priori no debería retrasarse demasiado. El jugador se incorporará la próxima semana a los entrenamientos para preparar el encuentro del lunes 21 ante el Elche. Con él, el Granada podría apuntalar con presteza su mercado invernal, aunque desde la dirección deportiva no se descartaba ninguna situación en función de las posibilidades salariales y las oportunidades que se den en esta ventana de fichajes.

Mercado de Segunda

Numancia y Elche presentaron a Cristian Ganea y a Nacho Gil respectivamente. Los ilicitanos, además, confirmaron la cesión del ucraniano Ivan Zotko al Lleida. El Osasuna renovó hasta 2021 a su director deportivo, Braulio Vázquez, mientras que el Málaga fichó hasta junio a Yevhen Seleznyov, delantero ucraniano ex de Dnpro y Akhisarspor.

Adrián Ramos estudia para ser entrenador

El colombiano Adrián Ramos está comenzando a pensar en su futuro cuando cuelgue las botas. Aunque realmente no las colgará, sino que les dará otro uso. A pesar de que al delantero rojiblanco aún le queda fútbol, ha comenzado el curso federativo UEFA de formación para entrenadores que imparte la Federación Andaluza en Maracena. Además, con motivo del acto de inauguración de estos cursos CEDIFA, el entrenador del Granada, Diego Martínez, será uno de los protagonistas de una charla–coloquio en la que también estará a su actual preparador físico, Víctor Lafuente.

El Juvenil defiende su segunda plaza

El Juvenil A que dirige Torrecilla continúa imparable y defenderá su privilegiada plaza este próximo domingo (12.45 horas) ante el Calavera de Sevilla. El pinchazo del Betis la pasada semana ante el Cádiz ha apretado la lucha por la segunda posición que ostenta el Granada con 44 puntos ante el Málaga, el Betis y el Cádiz, todos con 41.

El Reus podría dejar de competir esta semana

El Reus podría no jugar la segunda vuelta, por lo que el de este fin de semana sería su último partido. Al tener sólo 12 fichas profesionales, la AFE y la RFEF habrían exigido su retirada al término de la primera vuelta por adulterar la liga. La AFE lo niega, aunque afirma que luchará por los derechos sociales y económicos de esos jugadores.