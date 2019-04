Cantera El Granada Juvenil jugará la Copa del Rey por primera vez en su historia Pepe celebra el histórico 1-0. / GCF | P. Villoslada Los rojiblancos vencieron a un Málaga que no vino de paseo a la ciudad de la Alhambra a pesar no jugarse nada. Pepe y Aranda anotaron y Arnau salvó al equipo en la segunda mitad FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 7 abril 2019, 15:05

La cantera del Granada abre desde hoy una nueva etapa en su historia. Por primera vez, su primer equipo juvenil disputará la prestigiosa Copa del Rey, en la que los rojiblancos pelearán de tú a tú con las mejores y más reconocidas canteras de España. No lo ha tenido fácil en un cuarto grupo que encierra, como la lámpara de un genio, el talento más sureño de la península. Betis, Cádiz o el propio Málaga, al que vencieron los de Torrecilla para certificar su pase, son algunas de las canteras con solera a las que han tenido que dejar atrás los nazaríes del futuro para sacar fruto al lema que corona sus dorsales: 'Eterna Lucha'.

2 Granada CF Arnau, Edu (Rosales, m.89), Pepe, Torrente, Lavela, Castillo, Aranda (Víctor, m.92), Dudu, Isma Ruiz, Kessie (Cristian, m.82) y Dani Moreno. 0 Málaga CF Gonzalo, Cristo, Álex, Urbina, César, Mario, Castillo (Mario Mendes, m.82), Quintana, Julio, Álamo y Antonio (Lucio, m.70). GOLES: 1-0, m.10: Pepe de cabeza tras un gran centro de Aranda; 2-0, m.90: Aranda supera al portero en el mano a mano tras un rápido contragolpe. Árbitro: Ruiz Aguilera, Juan Manuel (Granada). Amonestó por el Granada a Torrente (m.48) y Edu (m.76), así como a Álamo (m.45), Urbina (m.52), Quintana (m.77) y Gonzalo (m.81) por el Málaga. INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Campo Municipal de Armilla correspondiente a la última jornada de Liga, la trigésimo cuarta.

El encuentro congregó en Armilla a personalidades de toda índole relacionadas con el club rojiblanco. Desde Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, pasando por jugadores como Adri Castellano, el técnico del filial, David Tenorio, o Pepe Macanás. Todos tenían marcada esta fecha en el calendario como un día propicio para hacer historia. En el vestuario local resonaba el himno del Granada y los últimos jaleos de unos guerreros que saltaron al campo concienciados de lo importante del encuentro. Tampoco salió desganado un Málaga que, aunque no se jugaba nada, tenía entre ceja y ceja aguar la fiesta de los rojiblancos.

Torrecilla no sorprendió en el once, en el que Dudu ocupó la parcela de Neeskens, sancionado por su expulsión ante el Real Betis. Arnau se mantuvo como el meta, con dos inexpugnables centrales como Pepe y Torrente guardándole las espaldas. Los dos zagueros completaron un partido inmaculado, con Castillo ejerciendo de capitán y dándole vuelo al equipo en su posición de líbero. Las opciones de ataque pasaban por las botas de un Aranda sobre el que se centraron todas las miradas y el eléctrico Kessie, revolucionando desde bien pronto el encuentro.

No aprovechó el rápido atacante los primeros minutos de juego, en los que el Málaga salió adormilado y pudo plantarse hasta en tres ocasiones delante de Gonzalo. Impetuoso, Kessie pecó de exceso de velocidad y, aunque no vaya a recibir multa alguna de la DGT, se dejó el equipaje más preciado, el balón, detrás de sí mismo. Sus ganas de agradar le hicieron precipitarse, aunque también fueron la causa de que el Málaga tuviera la lengua fuera en el minuto 5. El Granada acumuló avisos con un Dani Moreno que se impuso por alto en las acciones del primer tiempo y mantuvo anclados a los centrales. En el minuto 10 llegó el primer tanto del encuentro, obra de la pizarra de Torrecilla. Aranda y Kessie tornaron en rondito un saque de esquina, fue el internacional español el que colgó un balón que pilló por sorpresa a toda la zaga malacitana, no así a Pepe. El central se elevó y remató a bocajarro. Gonzalo reaccionó bien, palmeando el cuero. Sin embargo, el asistente y el juez principal del encuentro dieron gol ya que el balón había traspasado la línea.

El tanto sentó bien al Granada, que combinó con acierto en la medular con un Castillo jerárquico y destellos de calidad de Isma Ruiz. Aranda, que no terminaba de encauzar su endiablada conducción de balón, replegó para asegurar las transiciones defensa-ataque de un Málaga que se fue sacudiendo la presión con el paso de los minutos. Tendría tiempo de anotar el segundo gol de la mañana también Pepe, que conectó una volea en la frontal del área. Ruiz Aguilera, colegiado del choque, señaló una falta previa de un compañero rojiblanco y anuló el tanto.

Kessie emuló a su compañero en una jugada muy rápida en la que fue difícil atisvar si se encontraba en posición legal o no. El delantero del Granada batió por bajo a Gonzalo pero el asistente mantenía izada la bandera de la negativa. Fue el último gran aviso de los locales, que siguieron mandando en el partido pero teniendo que correr cada vez más hacia atrás. El Málaga fue encontrando su espacio en el césped de Armilla, conectando con dos laterales que demostraron buenas maneras. Arnau tuvo que empezar a aparecer, evitando alguna internada en el área y descolgando todo balón que sobrevolaba su hábitat. También se empleó a fondo para despejar a córner un duro chut de Castillo, el visitante, que buscaba besar el larguero para colarse después en la portería. No pudo hacer nada sin embargo ante un buen disparo de Antonio, que partió claramente en posición ilegal. El asistente señaló el fuera de juego y el empate quedó en nada. Estos últimos minutos del primer tiempo no fueron sino prólogo de un tercer episodio del derbi que se disputó en Los Cármenes.

El Granada no mató el encuentro y se vio obligado a recurrir a su oficio tras el receso, entorpecido por sus propios nervios y abonado a un sufrimiento intrínseco al ADN del club. Los rojiblancos se desdibujaron y soltaron el volante del mediocampo presos de la precipitación a la hora de cerrar el partido. El Málaga subió la intensidad y comenzó a inquietar a los asistentes que pedían a gritos que los rojiblancos entraran de nuevo en el partido. No se saldrían, sin duda, gracias a la labor impecable de Pepe y Torrente. Inmaculado el choque de los zagueros, destacable el pundonor de Castillo, cuya percepción táctica llegó donde las piernas no, e indispensable el despliegue de Dudu, que creció ante la adversidad. No obstante, Edu y Lavela sí comenzaron a notar los minutos y empuje visitante, sufriendo para contener los centros de los malaguistas.

En uno de ellos, Lucio obligó a Arnau a realizar la mejor parada del encuentro. En el 80, con 1-0, el portero nazarí evitó el que habría sido el empate y, por ende, la tragedia tras una campaña de esfuerzo titánico. El testarazo del ariete se estaba celebrando ya entre los malagueños cuando el meta voló y puso una mano espectacular para mandar el balón a saque de esquina. El Granada estaba por entonces desfondado, estéril en su búsqueda del segundo y espeso a la hora de tirar los contragolpes, con Dani Moreno atado en corto por los centrales y Aranda soportando un doble marcaje contínuo.

Asediados por un Málaga que parecía jugarse mucho, Torrecilla refrescó al equipo con la entrada de Cristian para acompañar arriba y Rosales tapando la banda derecha. Y cuando se pedía la hora, Aranda rompió el reloj. El Granada recuperó un balón y olió la sangre de un equipo visitante que cometió el error de no cerrar la puerta de atrás. El paso en falso fue detectado pronto por un equipo incansable que empujó con el alma un contragolpe de manual. Aranda, que se echó el balón demasiado largo, tuvo que jugarse la pierna para definir ante Gonzalo. Lo logró, el nudo en la garganta desapareció a la vez que estallaba la grada y los nueve rojiblancos corrían a abrazar al goleador. Poco le importó no seguir en el partido y ser sustituido a causa del golpe con el portero. Arnau, de rodillas y aquejado de una fuerte molestia muscular, no podía creérselo. El Granada de Torrecilla, el del Honor como algo más que el apellido de su categoría, despertaba de su sueño para empezar a vivirlo. Subcampeones y billete a la Copa del Rey.